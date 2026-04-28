Moksleivio išpuolis Marijampolėje: aukoms – bent po kelis dūrius, apklausa vyks tik sulaukus ekspertų išvadų

Lrytas jau skelbė, kad vienos merginos kūne aptikti 6 dūriai, kitos – dvi durtinės žaizdos. Įtariamasis 16-metis savo aukoms smogė peiliu į pilvo, nugaros, rankų ir kojų sritis.
Antradienio rytą į Marijampolės ligoninę buvo pristatytos 15 ir 18 metų moksleivės, taip pat šioje gimnazijoje besimokantis 17-metis. Laimei, dūriai abiem merginoms nebuvo gilūs, pavojus jų gyvybei negresia, rimtesnių komplikacijų neturėtų kilti.
Vaikino būklė – lengviausia: Marijampolės ligoninės atstovė ryšių su visuomene specialistė Aistė Visockienė vidurdienį pranešė, jog jis jau yra išleistas į namus ambulatoriam gydymui.
Marijampolės gimnazijoje – nepilnamečio dūriai peiliu: užfiksavo vaizdus iš įvykio vietos
Specialiai surengtoje spaudos konferencijoje nurodyta, kad dėl įvykio jau pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pažymima, kad dvi merginos ir vienas vaikinas patyrė pjautinio ir durtinio pobūdžio sužalojimus.
Užpuoliką operatyviai sulaikė Marijampolės apskirities VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnai.
Susiję straipsniai
Kauno apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Darius Jakutis komentavo, kad, pagal pirminius duomenis apie sužalojimų mastą, ikiteisminis tyrimas buvo kvalifikuotas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas pagal Baudžiamojo kodekso 138 straipsnį.
„Ir kadangi jau iš pirminės informacijos buvo žinoma, kad analogišku būdu sužaloti du vaikai, vėliau buvo gauti duomenys apie trečią, tai parengtas kvalifikavimas pagal paminėto straipsnio antros dalies penktą punktą – tai yra, kai sužalota du ir daugiau asmenų.
Tolimesnio tyrimo eigoje kvalifikacija gali keistis“, – aiškino prokuroras, pridūręs, jog tai lems ir teismo medicinos specialistų išvados, ir kitos objektyvios aplinkybės.
Pasak D. Jakučio, įtariamojo asmenybės šiuo metu detaliai atskleisti nėra galimybės – ne tik dėl nekaltumo prezumpcijos, bet ir dėl to, kad jis yra nepilnametis. Visgi iš pateiktos pirminės informacijos kyla tam tikrų abejonių dėl jaunuolio sveikatos būklės.
„Mes detaliau to viešai komunikuoti ir komentuoti neturime teisės, tačiau visos šios aplinkybės ir kaip faktai, ir kaip jų galimas ryšys su nusikalstama veika, motyvas ar panašios aplinkybės, bus ištirti ikiteisminio tyrimo metu.
Esant reikalui, bus pasitelkti specialistai, ekspertai, tačiau detaliau apie tai bus galima spręsti surinkus tam reikalingus duomenis – tiek faktinius, tiek medicininius“, – kalbėjo prokuroras.
Anot D. Jakučio, šiuo metu ikiteisminiame tyrime intensyviai atliekami procesiniai veiksmai – nustatinėjama daugybė aplinkybių, renkami duomenys.
„Srautas didelis, todėl dar nėra galimybės daryti kokių nors apibendrinimų ar išvadų“, – pažymėjo prokuroras.
Jis taip pat pridūrė, kad įtariamojo pozicijos šiuo metu viešai komentuoti taip pat nėra galimybės, nes prioritetas teikiamas jo sveikatos būklei. Vaikino oficiali apklausa bus atliekama tik tada, kai bus sulaukta gydytojų ir vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistų rekomendacijų.
„Atitinkamai į šiuos duomenis bus atsižvelgta ir parenkant jam kardomąsias priemones baigusis sulaikymui arba išnykus sulaikymo pagrindams“, – patikino D. Jakutis.
Pasak prokuroro, iš pirminės apžiūros galima matyti, kad įrankis, kuriuo padaryti sužeidimai, yra daugiafunkcinis, jo sudėtyje rasta peilio geležtė. D. Jakutis pridūrė, kad toks įrankis gali būti naudojamas buityje.
Kaip jis atsirado pas įtariamąjį, paaiškės tyrimo metu. Jis taip pat patvirtino, kad užpuolikas dėvėjo juodą medicininę kaukę.
Pirminė informacija apie nukentėjusiuosius yra tokia, kad merginos patyrė bent po keletą dūrių, užpultas vaikinas – panašu, kad vieną.
Prokuroras atkreipė dėmesį, kad nukentėjusieji ir įtariamasis yra skirtingų gimnazijos klasių moksleiviai, juos apriboja tik bendra erdvė – mokykla. Pirminiai duomenys rodo, kad jokių asmeniškumų tarp moksleivių nebuvo.
D. Jakutis pabrėžė, kad apie galimas pasekmes jaunuoliui kalbėti dar per anksti, nes aplinkybės dar gali keistis. Nukentėjusiųjų apklausos esą dar taip pat neįvykusios.
Mokyklos bendruomenė sukrėsta
Kaip jau skelbė Lrytas, antradienio rytą didžiulės policijos pajėgos apsupo Marijampolės Sūduvos gimnaziją. Gavus pranešimą apie mokyklos koridoriais vaikštantį moksleivį su peiliu, kiti mokiniai evakuoti iš pastato.
Paaiškėjo, kad nepilnametis mokykloje užpuolė ir sužalojo tris moksleivius.
Kad vienas moksleivis buvo sulaikytas, patvirtino ir tėvų atsiųstas vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip policijos pareigūnai išsiveda antrankiais surakintą nepilnametį.
„Tas paauglys išvestas, surakintas. Laimingas, išsišiepęs“, – stebėjosi vienas iš tėvų, kalbėjęs su Lrytas.
Gimnazijos direktorė Audronė Vaičiulienė portalui Lrytas pasakojo, kad skaudus incidentas nutiko prieš pat pamokas.
„Prieš pamokas vaikinukas, antrokas, atėjo į mokyklą juoda kauke. Tai vaikinas, kuris turi depresiją, geria vaistus, bet jam nei namų mokymas skirtas, nei yra rekomendacijų, kad nesimokytų kontaktu“, – aiškino direktorė.
Pasak A. Vaičiulienės, vaikinas linkęs į savęs žalojimą, bet iki šiol nieko kito sužeidęs nebuvo.
„Pirmą kartą taip įvyko, kad užpuolė dvi mergaites iš nugaros su peiliu, visiškai nepažįstamas. Nei kokio konflikto, nei ko. Ir sužalojo“, – pasakojo mokyklos vadovė.
Dvi moksleivės, jos teigimu, išvežtos į priimamąjį, bet kol kas, panašu, sužalojimai nėra rimti.
„Jos išsigandusios, jos sutrikusios, šeimos informuotos ir išsigandusios, mes visi tą patį jaučiame ir išsigandome, nes pirmą kartą toks įvykis. Bet pirminis komentaras buvo, kad tai nėra gilios žaizdos. Dėkui Dievui ir likimui, kad tik taip“, – kalbėjo A. Vaičiulienė.
Visos gimnazijos moksleiviai nutikus incidentui evakuoti į stadioną, vėliau susodinti salėje ir valgykloje.
„Kam reikėjo pagalbos, kam buvo panikos priepuoliai, visiems suteikta pagalba. Seselė, psichologė dirba“, – ryte nurodė direktorė.
Ji neslėpė, kad dėl nelaimės labai išgyvena ir mokyklos administracija.
„Kojos virpa. Ir labai dėl tų vaikų gaila, ir mokytojai ašaras braukia, visi išsigandę. Tai, kas atrodė taip toli Amerikoje, pasirodo, gali būti ir taip“, – kalbėjo A. Vaičiulienė.
Kiek vėliau su portalu Lrytas bendravęs vieno moksleivio tėvas pasakojo, kad vaikinas į mokyklą atsinešė garso kolonėlę, garsiai klausėsi muzikos, o po mokyklą vaikštinėjo į sieną trankydamas peilį.
Pasak vieno iš gimnazijos moksleivių tėvo, iš jaunuolio galimai buvo tyčiojamasi, tad gali būti, kad aukos pasirinktos ne atsitiktinai. Taip pat, anot vyro, įtariamasis bandė užsirakinti bibliotekoje, bet to padaryti nepavyko, jis sulaikytas pasislėpęs tualete.
Kadangi gimnazijoje vyksta tyrimas, antradienį ugdymo procesas nutraukiamas.
Kiek po 9 val. Marijampolės apskrities VPK atstovė Justė Vasiliauskienė Lrytas inforavo, kad dėl įvykio sulaikytas 2009 m. gimęs vaikinas.
„Peiliu sužalotos moksleivės (gimusios 2007 m. ir 2010 m.) pristatytos į Marijampolės ligoninę“, – sakė J. Vasiliauskienė.
Nepilnametės patyrė durtinių sužalojimų, tačiau gyvybei, pirminiais duomenimis, jie nėra pavojingi. Pasak policijos atstovės, įtariamajam gresia baudžiamoji atsakomybė.
