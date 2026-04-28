R. Puchovičius: partija spręs, ar skųsti VTEK sprendimą

„Aš žmogus, atėjęs iš verslo. Versle normalus dalykas, kai vadovas ar akcininkas dirbantis įmonėje, turintis savo mašiną, nuomoją ją įmonei, važinėdamas įmonės reikmėms. (…) Politikoje tie standartai kitokie, turbūt kitokie standartai yra ir mūsų partijai (…) tikiuosi ir kitos partijos bus taip pat įvertintos, nes man atrodo, kad mums yra keliami per dideli standartai“, – Eltai teigė R. Puchovičius.
„(…) Ne iš partijos lėšų buvo pirktas automobilis, moka lizingą iš savo pinigų, kuriuos užsidirbo ir jeigu partijoje yra naudojamas automobilis būtent partijai gerinti darbą, ne sau (…), aš manau, kad čia truputį peržengtos ribos. (…) Atrodo nesąžiningai, partija nuspręs, ar skųsti sprendimą, ar ne“, – dėstė jis.
Kaip skelbta, antradienį VTEK konstatavo, kad nuomodamas automobilį savo vadovaujamai partijai „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo įstatymą.
Nemato prasmės skaičiuoti tyrimų dėl R. Žemaitaičio: jis tai daro sąmoningai
Komisija taip pat nusprendė dėl šios situacijos kreiptis į prokuratūrą.
VTEK tyrimas dėl politiko automobilio nuomos buvo pradėtas vasario pradžioje. Tiesa, kovo viduryje komisija nusprendė jį išplėsti.
Susiję straipsniai
Vos pradėjus tyrimą komisija teigė, jog vertins, ar „aušriečių“ lyderis, sudarydamas šiuos sandorius ir jų nedeklaruodamas privačių interesų deklaracijoje, nepažeidė įstatymo, įpareigojančio vengti interesų konflikto bei deklaruoti sandorius, kurių vertė viršija 3 tūkst. eurų.
Savo ruožtu Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) kovą pripažino, kad dėl automobilių nuomos „Nemuno aušra“ šiurkščiai pažeidė įstatymą. Vėliau dėl šios situacijos nuspręsta neskirti partijai daugiau nei 240 tūkst. eurų siekiančios pusmečio dotacijos. „Aušriečių“ skundą dėl tokio sprendimo jau priėmė nagrinėti Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT).
VRK konstatavo, kad „Nemuno aušra“ pažeidė Finansinės apskaitos įstatymo tvarką, kai R. Žemaitaičiui ir Daivai Petkevičienei pervedė beveik 50 tūkst. eurų už jų automobilių nuomą. Nurodoma, jog tokiu būdu valstybės biudžeto asignavimai buvo panaudoti ne pagal paskirtį, o finansinių ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi.
ELTA primena, kad vasario pradžioje pilietinė iniciatyva „Viešpirkiai“ paskelbė apie „Nemuno aušros“ 2024 m. sausio 17 d. sudarytą automobilio nuomos sutartį, kurios vertė – 31,5 tūkst. eurų. Ji galiojo iki tų pačių metų lapkričio 13 dienos, tačiau buvo paviešinta tik šių metų sausio 29 dieną. Sutartyje matyti, kad pirkėjas yra „Nemuno aušra“, o tiekėjas – partijos lyderis R. Žemaitaitis.
Robert PuchovičVyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK)Nemuno aušra
Rodyti daugiau žymių