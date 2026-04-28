Lietuvos dienaAktualijos

Teismui perduota Panevėžio tarybos nares I. Grigienės „čekiukų“ byla

2026 m. balandžio 28 d. 11:43
Panevėžio apygardos prokuratūra su kaltinamuoju aktu teismui perdavė baudžiamąją bylą, joje dabartinei Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narei Indianai Grigienei pareikšti kaltinimai dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, sukčiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras, tyrimą atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai.
Kaip pranešė prokuratūra, ikiteisminio tyrimo duomenimis, kaltinamoji, nuo 2019 m. liepos iki 2023 m. balandžio eidama Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narės pareigas, įtariama, suklastojo 19 išmokų avanso apyskaitų.
Manoma, kad politikė jose nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas išlaidas degalams, kaip susijusias su tarybos narės veikla, prie jų pridėdavo kitų asmenų degalų pirkimo kvitus.
Šiuos dokumentus ji pateikė savivaldybės administracijai ir apgaule, įtariama, įgijo 811 eurų savivaldybės lėšų.
Byla perduota nagrinėti Panevėžio apylinkės teismui.
PanevėžysPanevėžio miesto savivaldybėSkaidrinam
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.