Teismui perduota Panevėžio tarybos nares I. Grigienės „čekiukų“ byla

Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras, tyrimą atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai.
Kaip pranešė prokuratūra, ikiteisminio tyrimo duomenimis, kaltinamoji, nuo 2019 m. liepos iki 2023 m. balandžio eidama Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narės pareigas, įtariama, suklastojo 19 išmokų avanso apyskaitų.
Manoma, kad politikė jose nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas išlaidas degalams, kaip susijusias su tarybos narės veikla, prie jų pridėdavo kitų asmenų degalų pirkimo kvitus.
Susiję straipsniai
Šiuos dokumentus ji pateikė savivaldybės administracijai ir apgaule, įtariama, įgijo 811 eurų savivaldybės lėšų.
Byla perduota nagrinėti Panevėžio apylinkės teismui.
