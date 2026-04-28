Lietuvos dienaAktualijos

VSAT: šalies pasieniečiai per parą neapgręžė neteisėtų migrantų

2026 m. balandžio 28 d. 07:46
Lietuvos pasieniečiai pastarąją parą pasienyje su Baltarusija neapgręžė neteisėtų migrantų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba pirmadienį į savo šalį neįleido 35 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė sekmadienį tokių asmenų nefiksavę.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 612.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 25,2 tūkst. neteisėtų migrantų.
Susiję straipsniai
Paaiškino paprastai: neteisėta migracija vyks, kol ją skatins Baltarusija

Paaiškino paprastai: neteisėta migracija vyks, kol ją skatins Baltarusija

„Prasidės nesuvaldomi procesai“: ekspertai siunčia įspėjimą dėl situacijos Vilniuje

„Prasidės nesuvaldomi procesai“: ekspertai siunčia įspėjimą dėl situacijos Vilniuje

Į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti bandė rekordinis šiemet migrantų skaičius

Į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti bandė rekordinis šiemet migrantų skaičius

Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
