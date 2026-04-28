VSAT: šalies pasieniečiai per parą neapgręžė neteisėtų migrantų

Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba pirmadienį į savo šalį neįleido 35 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė sekmadienį tokių asmenų nefiksavę.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 612.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 25,2 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
