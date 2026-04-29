Žiniasklaida: buvęs ministras Kazys Starkevičius pripažino paėmęs kyšį

Portalo duomenimis, buvusiam žemės ūkio ministrui kyšis, siekęs iki 20 tūkst. eurų, galėjo būti perduotas dar 2025 metų spalį.
„Man smarkiai palengvėjo, išsilaisvinau nuo mane slėgusios naštos. Tai buvo didžiausia mano gyvenimo klaida, proto užtemimas“, – portalui atskleidė K. Starkevičius.
Skelbiama, kad pinigus politikui galėjo perduoti verslininkas Danielis Krinickis, siejamas su buvusiu Valstybinės augalininkystės tarnybos vadovu Igoriu Kornijenka.
Vokas su pinigais galimai buvo paliktas Seimo bendrabutyje.
„15min“ šaltinių teigimu, K. Starkevičius pinigus tyrėjams perdavė savo iniciatyva.
ELTA primena, kad pernai gruodį, tiriant itin stambią korupciją VAT, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų.
Anot prokuratūros, vėliau įtariamųjų skaičius padidėjo iki 15 asmenų.
Anot teisėsaugos, tyrimo metu surinktais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už krovinių gabentojams VAT išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Jau tada kaip įtariamieji buvo įvardyti nuo pareigų nušalintas VAT vadovas J. Kornijenko, jo pavaduotojas Mantas Butas, patarėja Agnė Silickienė, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
A. Silickienė yra buvusi Sauliaus Skvernelio patarėja, buvusi Vyriausiosios rinkimų komisijos narė, buvusi Vilniaus apygardos teismo kanclerė.
Per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 mln. eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
Vasarį kratos buvo atliktos parlamentarų S. Skvernelio ir K. Starkevičiaus namuose bei kabinetuose.
K. Starkevičius buvo ilgametis Seimo narys, jis parlamente dirbo nuo 2004 m. Teisininko išsilavinimą turintis ekspolitikas yra dirbęs Kauno miesto savivaldybės taryboje, buvo mero pirmuoju pavaduotoju, Kauno apskrities viršininku, viešoje biografijoje K. Starkevičius taip pat skelbė, kad buvo Sąjūdžio dalyviu.