D. Nausėdienė vėl prakalbo miglotai: užsienyje kalbėjo apie minkštosios galios tinklaveiką

Kaip skelbia Prezidentūra, kartu su Kroatijos, Lenkijos, Estijos, Moldovos, Albanijos lyderių antromis pusėmis D. Nausėdienė aptarė „pozityvias minkštosios galios galimybes sparčiai kintančiame pasaulyje, taip pat daugelį valstybių jungiančias iniciatyvas kaip Pasaulinė koalicija vaikų gerovei internete“.
Pasak Prezidentūros atstovų, pirmoji ponia akcentavo, kad minkštosios galios tinklaveika pastaraisiais metais tapo globalaus lygio ir vienija dešimtis valstybių vadovų sutuoktinių visuose kontinentuose, sutelkdama juos aktyviai veiklai dėl bendrų tarptautinės bendruomenės tikslų: taikos, gerovės ir humanizmo.
D. Nausėdienė pabrėžė, jog minkštoji galia visada buvo įtikinimo menas – pokyčių kūrimas ne per galią, o per vertybes, ne per prievartą, o per kultūrą, supratimą ir bendradarbiavimą.
D. Nausėdienė paatviravo, koks G. Nausėda yra namuose: „Aš jį matau labai retai“
„Minkštoji galia išsaugo tai, kas daro mus žmonėmis: atmintį, kultūrą, kalbą ir tylų skirtybių orumą, o kartu – ypač daug dėmesio skiria vaikams, jų gerovei, išsilavinimui, saugumui, fiziniam aktyvumui – kuria pasaulio ateitį“, – kalbėjo D. Nausėdienė.
Pirmoji ponia, anot Prezidentūros, taip pat pažymėjo, jog kiekvienas valstybės vadovo sutuoktinis savo šalyje įgyvendina svarbias iniciatyvas, o galimybė pasidalinti patirtimi ir suvienyti jėgas padeda kurti globalius pokyčius.
Susiję straipsniai
Tiesa, tokie D. Nausėdienės žodžiai jau neliko nepastebėti socialiniuose tinkluose – dalis internautų prisiminė pernai pirmosios ponios pasakytą kitą kalbą, kuri tiesiog susprogdino viešąją erdvę.
Tuomet D. Nausėdienė kalbėjo apie „socialinės savidestrukcijos spiralės multiplikavimą“, tačiau kalbėdama užsikirto ir keliolika sekundžių nieko nebepasakė.
Kai kurie tokią kalbą tuomet kritikavo dėl jos sudėtingumo ir įmantrumo – netgi spėjo, kad ją parašė dirbtinis intelektas. Pavienių pajuokavimų socialinėje erdvėje galima matyti ir dabar.