D. Žalimas kreipėsi į prokuratūrą dėl R. Žemaitaičio elgesio socialiniuose tinkluose

Pasak D. Žalimo, R. Žemaitaitis savo „Facebook“ paskyroje pasidalino dirbtinio intelekto suklastotu savaitgalį vykusio protesto dalyvės plakatu, o vėliau šią moterį ir viešai žemino.
„Šiandien kreipiausi į Generalinę prokuratūrą dėl vakar paaiškėjusių aplinkybių, kuomet R. Žemaitaitis pasidalijo dirbtinio intelekto pagalba suklastotu protesto dalyvės plakatu, o vėliau socialiniame tinkle „Facebook“ ėmė viešai žeminti konkrečią Lietuvos pilietę – ją įžeidinėjo vulgariais seksualinio pobūdžio komentarais, skatino patyčias ir pats aktyviai į jas įsitraukė, dar labiau eskaluodamas situaciją“, – socialiniame tinkle rašė europarlamentaras.
Todėl, pasak D. Žalimo, kreipimesi prokuratūros prašoma pradėti tyrimą dėl dviejų nusikalstamų veikų – šmeižto ir neapykantos kurstymo.
„Prašau Generalinės prokuratūros pradėti ikiteisminį tyrimą ir įvertinti, ar R. Žemaitaitis nepadarė nusikalstamų veikų, numatytų šiuose Baudžiamojo kodekso straipsniuose“, – teigė jis.
Be to, europarlamentaras taip pat pažymėjo dėl šios situacijos artimiausiu metu ketina kreiptis į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją. Pasak jo, komisijos bus prašoma inicijuoti R. Žemaitaičiui apkaltos procesą dėl šiurkštaus Konstitucijos pažeidimo – žmogaus orumo žeminimo, neapykantos kurstymo prieš kitų pažiūrų žmones, moterų žeminimo lyties pagrindu bei dezinformacijos skleidimo.
„Akivaizdžiai tai nedera nei su Seimo nario priesaika, nei su jo konstitucinėmis pareigomis“, – pabrėžė jis.
Dainius Žalimas, Generalinė prokuratūra, Remigijus Žemaitaitis
Rodyti daugiau žymių