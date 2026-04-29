D. Žalimas kreipėsi į prokuratūrą dėl R. Žemaitaičio elgesio socialiniuose tinkluose

2026 m. balandžio 29 d. 13:29
Europarlamentaras Dainius Žalimas trečiadienį pranešė kreipęsis į Generalinę prokuratūrą prašydamas pradėti ikiteisminį tyrimą dėl „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio veiksmų socialiniuose tinkluose.
Pasak D. Žalimo, R. Žemaitaitis savo „Facebook“ paskyroje pasidalino dirbtinio intelekto suklastotu savaitgalį vykusio protesto dalyvės plakatu, o vėliau šią moterį ir viešai žemino.
„Šiandien kreipiausi į Generalinę prokuratūrą dėl vakar paaiškėjusių aplinkybių, kuomet R. Žemaitaitis pasidalijo dirbtinio intelekto pagalba suklastotu protesto dalyvės plakatu, o vėliau socialiniame tinkle „Facebook“ ėmė viešai žeminti konkrečią Lietuvos pilietę – ją įžeidinėjo vulgariais seksualinio pobūdžio komentarais, skatino patyčias ir pats aktyviai į jas įsitraukė, dar labiau eskaluodamas situaciją“, – socialiniame tinkle rašė europarlamentaras.
Todėl, pasak D. Žalimo, kreipimesi prokuratūros prašoma pradėti tyrimą dėl dviejų nusikalstamų veikų – šmeižto ir neapykantos kurstymo.
Susiję straipsniai
R. Žemaitaitis: G. Palucko istorijoje nematau kažkokio skandalingo atvejo

R. Žemaitaitis: Seimo nariai gali dalyvauti versle, bet ne priimant jam palankius sprendimus

R. Žemaitaitis valdančiųjų nesutarimus dėl poligono vadina dirbtiniu konfliktu, pokyčių koalicijoje nebijo

„Prašau Generalinės prokuratūros pradėti ikiteisminį tyrimą ir įvertinti, ar R. Žemaitaitis nepadarė nusikalstamų veikų, numatytų šiuose Baudžiamojo kodekso straipsniuose“, – teigė jis.
Be to, europarlamentaras taip pat pažymėjo dėl šios situacijos artimiausiu metu ketina kreiptis į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją. Pasak jo, komisijos bus prašoma inicijuoti R. Žemaitaičiui apkaltos procesą dėl šiurkštaus Konstitucijos pažeidimo – žmogaus orumo žeminimo, neapykantos kurstymo prieš kitų pažiūrų žmones, moterų žeminimo lyties pagrindu bei dezinformacijos skleidimo.
„Akivaizdžiai tai nedera nei su Seimo nario priesaika, nei su jo konstitucinėmis pareigomis“, – pabrėžė jis.
Dainius ŽalimasGeneralinė prokuratūraRemigijus Žemaitaitis
