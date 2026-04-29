G. Landsbergis ragina konservatorius atsiriboti nuo bet kokių ryšių su K. Starkevičiumi

„Iš tikrųjų šokiruoja. Labai norėčiau, kad partija atsiribotų kuo skubiau visomis priemonėmis, ir čia tikrai neturėtų užtekti narystės sustabdymo. Turėtų būti labai aiškiai ir nedviprasmiškai pasakyta, kad partija jokių tolesnių ryšių su Kaziu Starkevičiumi neturi, neturės ir nenori būti siejama. Tai to kol kas bent jau nežinau, peržvelgęs viešąją erdvę, to nemačiau, tikiuosi, kad tai greitai bus padaryta“, – LRT televizijai trečiadienį teigė G. Landsbergis.
Apie tai, kad Valstybinės augalininkystės tarnybos (VAT) korupcijos byloje įtariamas buvęs parlamentaras prisipažino ėmęs kyšį, trečiadienį pranešė naujienų portalas „15min“.
Remdamasis šaltiniais, portalas skelbė, kad buvusiam žemės ūkio ministrui iki 20 tūkst. eurų grynaisiais pinigais pernai spalį perdavė su buvusiu VAT vadovu Jurijumi Kornijenko siejamas verslininkas Danielis Krinickis.
S. Malinauskas prakalbo apie daugiau nei du dešimtmečius veikiančią schemą: K. Starkevičius – ne vienintelis
Vokas su pinigais galimai buvo paliktas Seimo bendrabutyje.
„15min“ šaltinių teigimu, pinigus politikas tyrėjams atnešė pats.
Premjerė Inga Ruginienė trečiadienį reaguodama į pasirodžiusią informaciją teigė, jog tai yra rimtas reputacinis smūgis visai politinei sistemai.
Balandžio viduryje generalinė prokurorė Nida Grunskienė informavo, kad K. Starkevičiui pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo.
ELTA primena, kad pernai gruodį, tiriant itin stambią korupciją VAT, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų. Vėliau įtariamųjų skaičius padidėjo iki 15 asmenų.
Anot teisėsaugos, tyrimo metu surinktais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už krovinių gabentojams VAT išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Jau tada kaip įtariamieji buvo įvardyti nuo pareigų nušalintas VAT direktorius J. Kornijenko, jo pavaduotojas Mantas Butas, patarėja A. Silickienė, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
A. Silickienė yra buvusi parlamentaro Sauliaus Skvernelio patarėja, buvusi Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narė, buvusi Vilniaus apygardos teismo kanclerė.
Per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 mln. eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
Vasarį kratos buvo atliktos parlamentarų Sauliaus Skvernelio ir K. Starkevičiaus namuose bei kabinetuose.
K. Starkevičius atsisakė Seimo nario mandato, pranešė stabdantis narystę Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijoje.
Politikas buvo ilgametis Seimo narys, jis parlamente dirbo nuo 2004 m.
Teisininko išsilavinimą turintis buvęs Seimo narys yra dirbęs Kauno miesto savivaldybės taryboje, buvo mero pirmuoju pavaduotoju, Kauno apskrities viršininku, viešoje biografijoje K. Starkevičius taip pat skelbė, kad buvo Sąjūdžio dalyviu.