I. Ruginienė apie G. Palucko neliečiamybę: jei prokurorė mato pagrindą – mūsų reikalas tam netrukdyti

„Labai normaliai, sveikai vertinu. Jeigu generalinė prokurorė mato tam pagrindą – mūsų reikalas tam netrukdyti. Tyrimas atsakys į visus klausimus“, – žurnalistams Vyriausybėje teigė I. Ruginienė.
„Pats G. Paluckas pasisakė pirmomis minutėmis, kad jis netrukdys tyrimui, neliečiamybės (sutiks atsisakyti supaprastinta tvarka – ELTA) – geras žingsnis“, – akcentavo ji.
Vis tik premjerė nesiima vertinti, ar dėl šios situacijos G. Paluckas turėtų trauktis iš socialdemokratų frakcijos Seime. Pasak jos, tai turėtų būti paties politiko sprendimas.
„Tai yra paties Ginto Palucko sprendimas. Šiai dienai turėtume labai pasitikėti teisėsaugos institucijomis ir labai svarbu sulaukti tyrimo išvadų ir tik tada daryti vertinimus ir sprendimus“, – dėstė I. Ruginienė.
Tiesa, pats G. Paluckas praėjusią savaitę naujienų portalui „Lrytas“ teigė, kad savo iniciatyva iš frakcijos trauktis neketina.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę Generalinė prokuratūra pranešė prašanti Seimo panaikinti ekspremjero G. Palucko teisinę neliečiamybę.
Generalinės prokurorės N. Grunskienės Seimui išsiųstame kreipimesi nurodoma, kad prašymas pateiktas įvertinus šiuo metu turimus duomenis pernai pradėtame ikiteisminiame tyrime. Jis atliekamas pagal baudžiamojo kodekso 228 straipsnio „Piktnaudžiavimas“ antrą dalį ir 189-ojo straipsnio „Neteisėtas praturtėjimas“ pirmąją dalį.
Kreipimesi nurodoma, jog Seimo narys su žmona Ilma Palucke neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkst. eurų vertės turto – įnešant grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius įsigyjant automobilius, nekilnojamąjį turtą bei vertybinius popierius. Šį turtą ekspremjeras su sutuoktine galėjo įsigyti nuo 2010 m. gruodžio iki 2024 m. pabaigos. Pasirodžius šiai informacijai, politikas tvirtino stabdantis narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP), teigė sutiksiantis, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas supaprastinta tvarka.
Šią savaitę „Verslo žinios“ skelbė, kad buvęs premjeras nuo balandžio 21 d. nebeturi akcijų elektronikos gaminių įmonėje „Emus“. Vieninteliu jos akcininku liko politiko verslo partneris ir įmonės vadovas Mindaugas Milašauskas.
Tuo metu tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“ pranešė, kad Generalinė prokuratūra areštavo parlamentaro nekilnojamąjį turtą.
