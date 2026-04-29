Į savų spaudimą K. Vilkauskas numojo ranka: komitetas rinksis ir kitą savaitę, iš opozicijos – liaupsės

K. Vilkauskas informavo, kad Venecijos komisija jau paruošė išvadas dėl LRT įstatymo projekto, kurios dabar yra verčiamos į lietuvių kalbą. Komiteto nariai jas turėtų gauti artimiausiu metu, tad prieš priimdami galutinius sprendimus, anot socialdemokrato, jie turėtų susipažinti su tomis išvadomis.
„Posėdis būtų kitą trečiadienį, ir mes, kaip ir minėjau, susipažinę su Venecijos komisijos išvadomis, turėdami sutvarkytą, techniškai paruoštą projektą ir išvadas, galėtume pasižiūrėti, jį apsvarstyti“, – kalbėjo Kultūros komiteto pirmininkas.
Nacionalinio transliuotojo pataisų svarstymo procesą dar į kitą savaitę perkėlęs K. Vilkauskas greičiausiai jau suvokia, kad jo vadovavimo šiam komitetui dienos – suskaičiuotos, tad ir prarasti nebėra ką.
Neabejoja, kad didėjantys protestų dalyvių skaičiai daro įtaką LSDP: tai – prarastos galimybės
Socialdemokratų vadovybė jau seniai griežia ant jo dantį dėl negebėjimo arba nenoro darbus komitete „pravaryti“ greičiau ir griežtesne ranka.
Dėl savų ir visuomenės spaudimo pernai metų gruodį sustreikavo K. Vilkausko sveikata, į Seimą buvo iškviesti medikai. Politikas kelias savaites turėjo biuletenį, o pirmųjų valdančiųjų teiktų pataisų klausimas buvo sustabdytas. Sugrįžta su nauju, gerokai platesniu projektu.
Dėl dabar užsitęsusio proceso valdantiesiems jau nebepavyks inicijuoti generalinės direktorės Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės atleidimo procedūros dar prie dabartinės LRT tarybos sudėties.
K. Vilkauskas tvirtina, kad norą nebeskubėti yra išsakiusi ir premjerė Inga Ruginienė. Datos, nuo kada įsigaliotų projektas, klausimas yra vienas iš labiausiai aptarinėjamų, nes valdantieji siekė, kad generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko punktas įsigaliotų iškart, kitaip, nei visi likę pakitimai.
Kaip rašė Lrytas, remdamasis šaltiniais, praėjusį ketvirtadienį I. Ruginienė, susikvietusi socialdemokratų frakcijos narius, išsakė siūlymą eiti į dialogą su opozicija, siekti taikos, nes dabar visas procesas, anot jos, atrodo prastai.
Tokia iniciatyva didesnei daliai „socdemų“ frakcijos nė kiek nepatiko, ypač tiems, kurie dėl nacionalinio transliuotojo pataisų turėjo sugerti skaudžiausius visuomenės smūgius – esą jau tiek praėjus sustoti paskutiniame žingsnyje būtų neišmintinga.
Trečiadienį komitete bus sugrįžta prie atidėtų kai kurių Seimo narių siūlymų, taip pat ketinama išklausyti nevyriausybinių organizacijų, piliečių pozicijas.
Konservatorius Vytautas Juozapaitis klausė, ar išvis reikia tęsti darbus šį trečiadienį, jei dar nežinoma, kas parašyta Venecijos komisijos išvadose – esą pirmiausia reikėtų su jomis susipažinti, o tada jau galima dirbti toliau.
„Jūsų pasiūlymas nukelti tą klausimą (dėl įsigaliojimo datos, – Lrytas) yra sveikintinas, bet kokia tada yra prasmė svarstyti kitus klausimus arba pasiūlymus, jeigu jie paskui kels klausimų Venecijos komisijos sprendimo kontekste?“ – teiravosi konservatorius.
K. Vilkauskas atsakė, kad nevyriausybinių organizacijų bei piliečių siūlymus išklausyti reikėtų, nes jų atstovai jau seniai laukia, kada galės juos pristatyti, yra susiplanavę savo laiką, o jų turinys neturėtų prasilenkti su komisijos išvadomis.
Su tuo sutiko ir konservatorius Vytautas Kernagis, taip pat negailėjęs K. Vilkauskui gražių žodžių dėl sprendimo pataisų įsigaliojimo klausimo neskubinti.
Dinamika, lyginant su praėjusiais Kultūros komiteto posėdžiais, kuriuose skriejo įvairūs įžeidimai, tarp opozicijos atstovų ir pirmininko šįkart pastebimai pasikeitusi.
Naujajame LRT įstatymo pataisų projekte numatomas visuomeninio transliuotojo Valdybos atsiradimas, Tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas.
Dėl šių pataisų šeštadienį vyko dar vienas mitingas Katedros aikštėje.
