K. Starkevičiui prisipažinus dėl kyšio – I. Ruginienės reakcija

„Kadangi jau faktas yra aiškus, nes žmogus pats prisipažino, tai tikrai vertinu labai neigiamai. Tai yra didžiulis smūgis politinėje arenoje. Ką čia jau besakyti, reputacinis smūgis“, – po Vyriausybės posėdžio žurnalistams teigė I. Ruginienė.
„Mes, politikoje esantys žmonės, sprendimų priėmėjai, turime aiškiai įsisąmoninti ir suprasti, kad atėjome ginti viešąjį interesą – tą visada pabrėždavau ir tai turėtų būti mūsų sprendimų konstravimo, mūsų darbo esminė bazė. Tai, kas to principo nesupranta, matyt, jiems yra ne vieta politikoje“, – pridūrė Vyriausybės vadovė.
Apie tai, kad Valstybinės augalininkystės tarnybos (VAT) korupcijos byloje įtariamas buvęs parlamentaras prisipažino ėmęs kyšį, trečiadienį pranešė naujienų portalas „15min“.
V. Sinkevičių neramina viena detalė dėl K. Starkevičiaus: 20 tūkst. yra nereikšminga detalė
Remdamasis šaltiniais, portalas skelbė, kad buvusiam žemės ūkio ministrui iki 20 tūkst. eurų grynaisiais pinigais pernai spalį perdavė su buvusiu VAT vadovu Jurijumi Kornijenko siejamas verslininkas Danielis Krinickis.
Vokas su pinigais galimai buvo paliktas Seimo bendrabutyje.
„15min“ šaltinių teigimu, pinigus politikas tyrėjams atnešė pats.
Balandžio viduryje generalinė prokurorė Nida Grunskienė informavo, kad K. Starkevičiui pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo.
ELTA primena, kad pernai gruodį, tiriant itin stambią korupciją VAT, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų. Vėliau įtariamųjų skaičius padidėjo iki 15 asmenų.
Anot teisėsaugos, tyrimo metu surinktais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už krovinių gabentojams VAT išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Jau tada kaip įtariamieji buvo įvardyti nuo pareigų nušalintas VAT direktorius J. Kornijenko, jo pavaduotojas Mantas Butas, patarėja A. Silickienė, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
A. Silickienė yra buvusi parlamentaro Sauliaus Skvernelio patarėja, buvusi Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narė, buvusi Vilniaus apygardos teismo kanclerė.
Per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 mln. eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
Vasarį kratos buvo atliktos parlamentarų Sauliaus Skvernelio ir K. Starkevičiaus namuose bei kabinetuose.
K. Starkevičius atsisakė Seimo nario mandato, pranešė stabdantis narystę Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijoje.
Politikas buvo ilgametis Seimo narys, jis parlamente dirbo nuo 2004 m.
Teisininko išsilavinimą turintis buvęs Seimo narys yra dirbęs Kauno miesto savivaldybės taryboje, buvo mero pirmuoju pavaduotoju, Kauno apskrities viršininku, viešoje biografijoje K. Starkevičius taip pat skelbė, kad buvo Sąjūdžio dalyviu.