Liberalai kreipėsi į STT dėl planų keisti teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų skyrimo tvarką

„Liberalų sąjūdžio frakcija išreiškia susirūpinimą dėl numatomų teatrų ir scenos menų vadovų atrankos tvarkos pokyčių. Planuojama tvarka suteiktų neproporcingas galias ministrui ir merams, eliminuotų skaidraus konkuravimo galimybę bei sumenkintų išorės ekspertų vaidmenį. Pažymėtina, kad tokie pokyčiai vėliau gali paliesti ir muziejų, bibliotekų bei kultūros centrų vadovų atrankas“, – kreipimesi teigia Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Kreipimesi pažymima, kad 2023 m. STT atliko didžiųjų šalies teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų skyrimo tvarkos antikorupcinį vertinimą, po kurio, teikiant vertinimo išvadas, kritinių antikorupcinių pastabų ar pasiūlymų STT neturėjo.
„Norime atkreipti dėmesį, jog papildomų galių priimti galutinį sprendimą dėl vadovo pasirinkimo suteikimas kultūros ministrui bei savivaldybių merams yra neskaidrus, mažinantis išorės kontrolę, neatitinkantis STT 2023 m. birželio 26 d. pateiktų antikorupcinio vertinimo išvadoje išdėstytų pastabų“, – rašoma frakcijos kreipimesi.
Susiję straipsniai
Be to, dokumente nurodoma, kad Kultūros ministerija šį nutarimo projektą Vyriausybės svarstymui teikė du kartus – vasario ir balandžio mėnesį. Tačiau viename jų, kaip teigia kreipimosi autoriai, nėra pagrįsta, kokiu tikslu yra siekiama didinti ministro ar mero įgaliojimus renkant minėtųjų įstaigų vadovus.
„Aiškinamuosiuose abiejų teikimų raštuose paminima praėjusios kadencijos situacija, kai vyko teismai, susiję su vadovų konkursais. Pažymime, jog praėjusią kadenciją Kultūros ministerija organizavo virš 40 konkursų, teismų buvo tik 4 ir visus juos Kultūros ministerija laimėjo. Kitaip tariant, susiformavo aiški teismų praktika, patvirtinusi vadovų atrankų komisijų skaidrų, depolitizuotą darbą ir visos sistemos objektyvumą, ambicingumą ir prognozuojamumą“, – STT skirtame rašte nurodo Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos nariai.
ELTA primena, kad pagal naująją Kultūros ministerijos siūlomą tvarką būtų sudaromos sąlygos konkurso organizatoriui – kultūros ministrui arba savivaldybės merui – pasirinkti vieną iš dviejų komisijos geriausiai įvertintų pretendentų.
Taip pat numatoma, kad kultūros ministro pasirinkti asmenys konkursų komisijose turėtų sudaryti ne daugiau nei 2/3 ir ne mažiau nei 1/2 komisijos narių.
Nors Kultūros ministerija šiuos pokyčius anksčiau apibūdino kaip bandymą tiksliau apibrėžti komisijos narių proporcijas, kuriomis neva būtų užtikrinamas didesnis vadovų atrankos skaidrumas, skeptikai nuogąstavo, kad taip siekiama politizuoti minėtąsias kultūros įstaigas.