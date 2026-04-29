Paaiškėjo, kur ir kada bus galima atsisveikinti su aktyvia išeivijos lietuve V. Bandis

2026 m. balandžio 29 d. 13:22
Ketvirtadienį ir penktadienį sostinėje bus atsisveikinama su ilgamete Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) nare, iškilia išeivijos veikėja Vida Julia Bandis.
Kaip Eltą informavo jos artimieji, atsisveikinimas su V. Bandis vyks šv. Jonų bažnyčioje. Ketvirtadienį su velione bus galima atsisveikinti nuo 14 iki 18 val., šv. Mišios – 18 val. Penktadienį atsisveikinimas vyks nuo 10 iki 16 val.
Velionės atminimą giminaičiai prašo pagerbti baltu žiedu.
Artimieji laidotuves planuoja vasarą.
Susiję straipsniai
Mirė ilgametis Panevėžio r. politikas K. A. Budrys

Mirė ilgametis Panevėžio r. politikas K. A. Budrys

Mirė aktyvi išeivijos lietuvė V. Bandis

Mirė aktyvi išeivijos lietuvė V. Bandis

J. Sadauskienės mama prakalbo atvirai: dukra jos nelanko jau seniai, našlaičiais likusiems vaikams viską papasakojo

J. Sadauskienės mama prakalbo atvirai: dukra jos nelanko jau seniai, našlaičiais likusiems vaikams viską papasakojo

Kaip skelbta, eidama 92-uosius metus pirmadienį mirė Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) gyvenusi lietuvė, Lietuvai ir jos diasporai ilgus dešimtmečius paaukojusi V. Bandis.
V. Bandis gimė 1934 m. Molėtuose.
Antrojo pasaulinio karo metais moteris emigravo į JAV, kur baigė gimnaziją, Ilinojaus universitete įgijo bakalauro laipsnį, Bolo valstybiniame universitete – magistro laipsnį, o Merilando universitete baigė doktorantūros studijas. Daugiau nei 40 metų ji dirbo finansų bei vadybos aukštojo mokslo srityje. Buvo Merilando universiteto koledžo vykdomoji viceprezidentė.
Nuo 1960 m. iki 1999 m. gyveno ir dirbo Vokietijoje bei JAV.
1999 metais grižo į Lietuvą, dirbo Švietimo ir mokslo ministerijos Finansų politikos departamento direktore, Užsienio lietuvių rėmimo centro direktore, Baltijos vadybos instituto direktore. 2009–2022 m. neatlygintinai dirbo PLB atstove Lietuvoje.
V. Bandis 2018 m. buvo įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiaus apdovanojimas, 2019 m. – užsienio reikalų ministerijos garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ medalis, 2022 m. Globalios Lietuvos apdovanojimas „Už viso gyvenimo nuopelnus“.
