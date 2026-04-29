Pasienyje su Baltarusija – neteisėtų migrantų antplūdis

Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 22 atėjūnus.
Šiemet Lietuvos pasieniečiai neleido į šalį iš Baltarusijos neleistinose vietose patekti 650 neteisėtų migrantų.
Sekmadienį buvo fiksuotas naujas apgręžtų neteisėtų migrantų paros rekordas – į Lietuvą iš Baltarusijos brovėsi rekordinis šiemet migrantų būrys – 50 atėjūnų.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis sako, kad su neteisėta migracija Lietuva susidurs, kol aktyviai jos veiksmuose dalyvaus Baltarusija.
„Neteisėta migracija tęsis, kol ji bus toleruojama iš Baltarusijos pusės. Čia yra organizuota migracija ir ji vykdoma su Baltarusijos tarnybų žinia. Įvykiai rodo, kad neteisėtų migrantų Baltarusijoje yra daug“, – Eltai sakė G. Mišutis.
2025 m. VSAT pareigūnai užkardė 1 652 užsieniečių bandymus įsibrauti iš Baltarusijos.
2024 m. pasieniečiai užkirto kelią neleistinose vietose prasmukti 1 002 tokiems atėjūnams.
2023 m. VSAT pareigūnai į Lietuvą neleido taip įsibrauti 2 643 užsieniečiams.
2022 m. Lietuvos pasieniečiai apgręžė 11 211 iš Baltarusijos neteisėtai bandžiusių patekti migrantų.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti 25 264 atėjūnams.