Po gimnazisto išpuolio Marijampolėje – I. Ruginienės palinkėjimas

„Tai, kas įvyko (Marijampolės – ELTA) mokykloje, yra sukrečiantis įvykis. Neabejotinai tai parodo, koks yra svarbus saugumas mūsų švietimo įstaigose“, – trečiadienį Vyriausybėje kalbėjo I. Ruginienė.
Premjerė išreiškė palaikymą visoms su smurtu susidūrusioms šeimoms ir pabrėžė, kad skaudus įvykis Marijampolėje – paskata visuomenei atkreipti dėmesį į vaikų emocinę būklę.
„Tikrai nuoširdžiai linkiu stiprybės visoms šeimoms, kurios patyrė smurtą. Ir tikrai manau, kad mes, kaip visuomenė, turime susitelkti ne tik į tam tikrus pagalbos įrankius, bet ir dar daugiau, matyt, prisidėti prie mūsų vaikų emocinės būklės, psichologinių pagalbos priemonių“, – akcentavo ji.
Naujausia informacija apie išpuolį Marijampolėje: įtariamasis paguldytas į ligoninę
ELTA primena, kad Marijampolėje antradienio rytą Sūduvos gimnazijoje moksleivis peiliu sužalojo dvi merginas. Kiek vėliau paaiškėjo, jog sužalotas ir dar vienas jaunuolis.
Kaip Eltai teigė Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Justė Vasiliauskienė, 7.50 val. gautas pranešimas, kad mokykloje moksleivis (gim. 2009 m.) peiliu sužalojo dvi merginas (gim. 2010 ir 2007 m.)
Sūduvos gimnazija socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė, kad apie incidentą mokyklos auklėtojai informavo tėvus. Dėl gimnazijoje vykstančio tyrimo ugdymo procesas sustabdytas.
Policijos departamento duomenimis, įtariamasis išpuoliu Marijampolėje paguldytas į ligoninę Kaune. Tuo metu trys nukentėjusieji po medikų suteiktos pagalbos išleisti gydytis į namus.
Trečiadienį, praėjus parai po įvykio, ugdymo procesas Sūduvos gimnazijoje buvo atnaujintas.
