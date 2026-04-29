Prokuratūrai siekiant pateikti įtarimus G. Paluckui, jis teigia neketinantis trauktis iš Seimo

„Ne, neplanuoju. Manau, kad Lietuvai galiu dar nuveikti labai nemažai gero“, – TV3 žiniose trečiadienį kalbėjo buvęs ministras pirmininkas.
Atsisakyti Seimo nario mandato G. Palucką ne kartą ragino Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) garbės pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė trečiadienį nesiėmė vertinti, ar dėl susiklosčiusios situacijos G. Paluckas turėtų trauktis iš socialdemokratų frakcijos Seime. Pasak jos, tai turėtų būti paties politiko sprendimas.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę Generalinė prokuratūra pranešė prašanti Seimo panaikinti socialdemokrato G. Palucko teisinę neliečiamybę.
Generalinės prokurorės Seimui išsiųstame kreipimesi nurodoma, kad prašymas pateiktas įvertinus šiuo metu turimus duomenis pernai pradėtame ikiteisminiame tyrime. Jis atliekamas pagal baudžiamojo kodekso 228 straipsnio „Piktnaudžiavimas“ antrą dalį ir 189-ojo straipsnio „Neteisėtas praturtėjimas“ pirmąją dalį.
Kreipimesi nurodoma, jog Seimo narys su žmona Ilma Palucke neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkst. eurų vertės turto – įnešant grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius įsigyjant automobilius, nekilnojamąjį turtą bei vertybinius popierius. Šį turtą ekspremjeras su sutuoktine galėjo įsigyti nuo 2010 m. gruodžio iki 2024 m. pabaigos. Pasirodžius šiai informacijai, politikas tvirtino stabdantis narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP), teigė sutiksiantis, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas supaprastinta tvarka.
Šią savaitę „Verslo žinios“ skelbė, kad buvęs premjeras nuo balandžio 21 d. nebeturi akcijų elektronikos gaminių įmonėje „Emus“. Vieninteliu jos akcininku liko politiko verslo partneris ir įmonės vadovas Mindaugas Milašauskas.
Tuo metu tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“ pranešė, kad Generalinė prokuratūra areštavo parlamentaro nekilnojamąjį turtą.
ELTA primena, kad pernai vasarą viešojoje erdvėje pasirodžius žurnalistiniams tyrimams apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius, liepos pabaigoje socialdemokratas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų.
