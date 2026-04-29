R. Žemaitaičio įrašas sukėlė audrą: dėl perdirbto plakato „Remyga b***s“ apkaltino kultūrininkus

Jame – necenzūriniai žodžiai „Remyga b***s“.
Viešojoje erdvėje po šio įrašo kilo tikras šaršalas – mat vėliau paaiškėjo, kad mergina ant savo plakato buvo užsirašiusi visai kitokį tekstą, nei pasidalijo politikas. Kilo kalbos, esą R. Žemaitaitis pats perkūrė šią nuotrauką ir dabar ja viešai pasipiktino.
Tikrasis užrašas ant plakato skambėjo taip: „Atsakomybė vis dar pakeliui?“.
„Aušriečių“ vedlys feisbuke pasišaipė ir iš pačios protestuotojos.
„Smalsu darosi, kiek tos mergaitės tų falų atlaiko per parą, kad joms tiek jų reikia“, – rašė R. Žemaitaitis.
Tačiau trečiadienį „Žinių radijuje“ dėl perkurto plakato nuotraukos jis jau apkaltino kultūros bendruomenę.
Primename, kad protestas dėl valdančiųjų inicijuojamų LRT pataisų vyko šeštadienį, Katedros aikštėje.
R. Žemaitaitis kilus diskusijų bangai pats paaiškino, kaip skandalinga nuotrauka atsidūrė jo profilyje.
„Kadangi po mitingo tų plakatų buvo prifotografuota ir buvo pasklidę labai daug po feisbuką, mes pasidalinome keleto žinomų žmonių profilyje tas nuotraukas.
Mes pasidalinome žinomais influenceriais, kurie susidėjo nuotraukų paletę, ir mes specialiai padalinome. Palaukėme mes tris dienas, matome, kad viskas tylu, ramu, ir sakau: davai pradedam daryti apie kiekvieną nuotrauką po lengvą aprašymą?
Tiek Miliūtės fako rodymą visam Seimui, kur pasiuntė, bus rytoj publikacija, pradedam rodyti apie Putiną, apie kitus dalykus, ir tada pamėginkime iškelti visuomenėje diskusijai tą klausimą, o kur yra riba, ar patyčios yra galimos?“ – „Žinių radijuje“ kalbėjo R. Žemaitaitis.
Tuomet jis pareiškė, kad tie patys kultūros bendruomenės atstovai, kurie gina laisvą žodį, generuoja, perdirbinėja nuotraukas ir jas platina feisbuke.
„Ir dabar jie patys suprato, kad prisidirbo, visuomenėje pasklido šitas dalykas ir dabar jie aiškinasi, o tai kas sukūrė tą nuotrauką?
Tai sakau, jūs pažiūrėkite šeštadienį penkių asmenų profilius, kuriuose ta nuotrauka buvo patalpinta, ir jūs užduokite klausimą – gerbiamas influenceriau, kaip tavo nuotrauka atsirado ten?
Ir kai jie nurodys, kad sukūrė tą nuotrauką tas žmogus, kuris pastoviai kovoja su manimi ir fotografuoja, tada jie supras, bičas, tu naudojiesi manimi, ir tą reikia parodyti visuomenei“, – dėstė R. Žemaitaitis.
Pasak politiko, šitas įvykis parodo, „kad ribų nebėra“.
„Jie gali tyčiotis iš bet ko – iš prezidento, iš premjerės“, – aiškino R. Žemaitaitis.
Laidos vedėjui pasitikslinus, ar jis užsipuolė tą merginą, kuri jau laikė netikrą plakatą, „aušriečių“ lyderis pareiškė – „ne mano reikalas“.
„Aiškinkitės jūs, gerbiamieji, kas sukūrė tą nuotrauką.
Ir ta mergina, kuri laikė plakatą vieną ar kitą, kai pamatys, kas sukūrė jai tą feikinę nuotrauką, ji sakys: viskas, nieko nebenoriu, gerbiamieji, nebenoriu jokio ryšio turėti su tais kultūrininkais. Nes jų bendruomenė tą padarė.
Jūs supraskit, kad ne Petras, ne Antanas, bet jų vidaus bendruomenė padarė“, – nurodė parlamentaras.
