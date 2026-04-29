R. Žemaitaitis: G. Palucko istorijoje nematau kažkokio skandalingo atvejo

„Aš nematau šitoje G. Palucko istorijoje kažkokio tokio skandalingo atvejo. Man kitų Seimo narių įvykiai (…), istorijos buvo baisesnės ir kažkaip niekas nieko nedarė“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė R. Žemaitaitis.
„Kiek aš žinau, Gintautas prašys, kad jam nuimtų teisinę neliečiamybę. Ten yra supaprastinta procedūra – balsuoji, nuimi ir viskas“, – teigė jis, paklaustas, ką darytų „aušriečiai“, jei būtų prašoma gelbėti buvusį socialdemokratų lyderį.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę generalinė prokurorė Nida Grunskienė pasirašė ir išsiuntė kreipimąsi į Seimą dėl parlamentaro, buvusio Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko ir ekspremjero G. Palucko teisinės neliečiamybės naikinimo.
Portalui „Lrytas“ pastarasis politikas patvirtino stabdantis narystę LSDP ir sutinkantis, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas supaprastinta tvarka. Tiesa, jis tikina nusikalstamų veikų nepadaręs.
Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys rodo, kad G. Paluckas galimai neteisėtai įgijo ar jungtinės nuosavybės teise valdė turtą, kurio bendra vertė viršija 45 tūkst. eurų. Kreipimesi Seimui dėl teisinės neliečiamybės G. Paluckui panaikinimo nurodoma, jog Seimo narys su sutuoktine Ilma Palucke neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkst. eurų turto.
ELTA primena, kad pernai vasarą viešojoje erdvėje pasirodžius žurnalistiniams tyrimams apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius, liepos pabaigoje socialdemokratas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų. Rugpjūčio pradžioje atsistatydino ir visa socialdemokrato vadovauta Vyriausybė.
