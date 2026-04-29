R. Žemaitaitis valdančiųjų nesutarimus dėl poligono vadina dirbtiniu konfliktu, pokyčių koalicijoje nebijo

„Požiūris į valstybės saugumą yra vienodas. „Nemuno aušra“, kada buvo balsuojama dėl biudžeto, aiškiai balsavo pirmą kartą istorijoje, kad toks biudžetas būtų gynybai“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė R. Žemaitaitis.
„Konfliktas yra dirbtinai sukeltas dešiniųjų. Sukelk įtampą, nukreipk dėmesį nuo „Foxpay“, nuo „Baltcap“ – toks yra PR‘o kompanijų tikslas – aš tą puikiai suprantu“, – akcentavo „aušriečių“ lyderis.
Kalbos apie galimus pokyčius koalicijoje negąsdina
Susiję straipsniai
Viešojoje erdvėje netylant socialdemokratų pareiškimams apie galimus pokyčius koalicijoje, R. Žemaitaitis sako, kad tokios kalbos jo negąsdina.
„Mums („Nemuno aušrai“ – ELTA) tai tikrai tas pats, nes mes ar taip, ar taip dirbame savo darbą. Jeigu yra valstybei reikšmingi sprendimai, mes juos palaikome ir palaikysime – nesvarbu, ar tu dirbi pozicijoje, ar opozicijoje“, – tikino R. Žemaitaitis.
Taip pat partijos lyderis pabrėžė, kad postų nesivaikytų – esą opozicijoje dirbti daug lengviau.
„Aš nematau, kad kažkas šiandien tų postų ar pareigų vaikytųsi. Kitas dalykas – būti valdančiojoje daugumoje yra daug sudėtingiau nei būti opozicijoje. Būnant opozicijoje tu gali daug laisviau kritikuoti, sakyti, kas yra blogai ir nesiūlyti savo sprendimų“, – pabrėžė jis.
Seimas pritarė Kapčiamiesčio poligono steigimui
Kaip skelbta, Seimas praėjusią galutinai apsisprendė ir pritarė poligono Kapčiamiestyje steigimui. Už poligono steigimą Kapčiamiestyje balsavo 105 parlamentarai, 12 pasisakė prieš ir dar 4 susilaikė.
Iš balsavusiųjų prieš – 8 „aušriečiai“: Remigijus Žemaitaitis, Tomas Domarkas, Petras Dargis, Aidas Gedvilas, Vytautas Jucius, Daiva Petkevičienė, Mantas Poškus, Lina Šukytė-Korsakė.
4 susilaikiusieji taip pat priklauso „Nemuno aušros“ frakcijai Seime: Kęstutis Bilius, Saulius Bucevičius, Karolis Neimantas ir Tadas Sadauskis.
Seime vykęs balsavimas dėl poligono socialdemokratų gretose įplieskė diskusijas dėl galimų pokyčių dabartinėje koalicijoje.
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius bei šios frakcijos Seime seniūnas Lukas Savickas anksčiau žurnalistams užsiminė, kad dėl darbo koalicijoje vyksta „minimalūs“ pokalbiai su Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovais.
Visgi, sprendimus dėl koalicijos ateities socialdemokratų taryba nusprendė priimti tik pasikeitus partijos vadovybei.
Remigijus ŽemaitaitisNemuno aušraKapčiamiestis
