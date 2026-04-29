Venecijos komisija įvertino LRT įstatymą: galutinę išvadą Seimo Kultūros komitetas teiks kitą savaitę

Pasak K. Vilkausko, parlamentarams reikia daugiau laiko susipažinti su Venecijos komisijos išvadomis.
„Jau paruošta Venecijos komisijos nuomonė dėl (LRT – ELTA) įstatymo projekto. Aš manau, kad būtų logiška mums, gerbiami kolegos, kitą trečiadienį perkelti klausimą dėl įsigaliojimo. Tikrai turėtume labai atidžiai susipažinti su Venecijos komisijos išvadomis“, – prieš tvirtinant Seimo Kultūros komiteto darbotvarkę pranešė K. Vilkauskas.
ELTA primena, kad naujajame LRT įstatymo pataisų projekte numatomas visuomeninio transliuotojo Valdybos atsiradimas, Tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas.
Šias pataisas rengusi Seimo pirmininko Juozo Oleko sudaryta darbo grupė taip pat numatė, kad „LRT naudojamuose kanaluose ir LRT interneto svetainėje be Tarybos leidimo neleidžiama veikti kitoms žiniasklaidos priemonėms. Asmenys, kurie valdo ar yra vieši kitų žiniasklaidos priemonių atstovai, gali dalyvauti LRT turinyje tik pagal LRT tarybos patvirtintas redakcinės politikos sąlygas, deklaravę interesų konfliktus“.
Iki šiol naująsias LRT įstatymo pataisas Venecijos komisija vertino skubos tvarka.
Dėl šių pataisų praėjusią savaitę vyko dar vienas mitingas Katedros aikštėje.
Naujosios pataisos parengtos po to, kai pernai gruodį valdančiųjų atstovai Seime siekė skubos tvarka priimti kitus pakeitimus dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos.