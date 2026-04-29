Vokietijos brigados kariai apžiūrėjo vystomą Rūdninkų karinį miestelį

Anot ministerijos, balandžio pabaigoje pradėtas Lietuvoje tarnauti planuojančių karių vizitų ciklas, kurio metu jiems pristatomos būsimos gyvenimo ir tarnybos sąlygos.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžia, kad Rūdninkų karinio poligono plėtra yra vienas svarbiausių Lietuvos įsipareigojimo sąjungininkams projektų.
„Tai visos Lietuvos projektas, liudijantis tvirtą įsipareigojimą tiek nacionaliniam saugumui, tiek Vokietijos sąjungininkams. Svarbu, kad puikiomis tarnybos sąlygomis praktiškai įsitikintų ne tik Vokietijos vadovybė, bet ir patys kariai, kurie planuoja rinktis tarnybą Lietuvoje“, – pranešime cituojamas R. Kaunas.
Statomame Rūdninkų kariniame miestelyje apsilankęs Vokietijos gynybos ministerijos Infrastruktūros, aplinkos apsaugos ir paslaugų biuro generalinis direktorius Alexanderis Götzas teigė nuo vizito 2024 metais čia matąs didelę pažangą.
„Tai bus mūsų pagrindinė tarnybos vieta ir ji išties įspūdinga. Pirmą kartą čia lankiausi 2024 m. spalį – tuomet čia beveik nieko nebuvo, tik keli žvyrkeliai. O dabar pokytis stulbinantis: jau matome iškilusias kareivines, sparčiai vystomą mokymo infrastruktūrą ir didžiulę pažangą, padarytą per pastaruosius dvejus metus“, – teigė A. Götzas.
Jam antrino ir Vokietijos brigados Lietuvoje vadas brigados generolas Christophas Huberis. Pasak jo, šis vizitas ya puiki proga parodyti, kiek jau nuveikta ir kiek dar bus padaryta per artimiausius metus.
„Norime tai parodyti gyvai: kaip atrodys gyvenamosios patalpos, darbo vietos, šaudyklos, mokymo erdvės. Tai ir yra pagrindinė žinia čia atvykusiems Vokietijos kariuomenės atstovams – kaip greitai Lietuva kuria modernią, pažangią ir aukšto lygio infrastruktūrą“, – sakė Vokietijos brigados Lietuvoje vadas.
Kartu Ch. Huberis pabrėžė, kad brigados dislokavimas Lietuvoje yra svarbi NATO atgrasymo dalis.
„Esame čia tam, kad atgrasytume bet kokią galimą agresiją prieš Aljansą. Užtikrinsime, kad kiekvienas NATO teritorijos centimetras būtų apgintas“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad Berlynas 2022 metų vasarą įsipareigojo Lietuvoje dislokuoti brigados dydžio karinį vienetą. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis.
Planuota, kad iki 2026 metų į Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso teigimu, pilną operacinį pajėgumą brigada įgis 2027 metais.