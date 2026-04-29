Vyriausybė pritarė R. Davidonio skyrimui ambasadoriumi Belgijoje

Pareigas jis pradės eiti nuo rugpjūčio 4 dienos.
Šiuo metu diplomatas eina ambasadoriaus Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE), Irakui, Kuveitui, Saudo Arabijai, Bahreinui bei nuolatinio atstovo prie Tarptautinės atsinaujinančiosios energijos agentūros pareigas.
Anksčiau R. Davidonis dirbo Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėje Karalystėje pavaduotoju, ėjo Užsienio reikalų ministerijos Lotynų Amerikos, Afrikos, Azijos ir Okeanijos departamento direktoriaus pavaduotojo pareigas, buvo Politikos planavimo ir analizės skyriaus vedėjas.
Taip pat Vyriausybė pritarė, kad nuo rugpjūčio 3 dienos iš ambasadoriaus Belgijos Karalystėje, Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei ir Alžyro Liaudies Demokratinei Respublikai pareigų būtų atšauktas Dainius Petras Kamaitis.
Ambasadoriumi Alžyrui jis dirba nuo 2024 m. kovo pabaigos, Lietuvos atstovo Liuksemburgui pareigas eina nuo 2023 m. lapkričio pradžios, o ambasadoriaus Belgijoje pareigas diplomatas eina nuo 2023 m. rugpjūčio pradžios.
Pritarta siūlymui skirti A. Zyką ambasadoriumi Palau Respublikai
Ministrų kabinetas taip pat pritarė siūlymui nuo birželio 8 d. skirti ambasadorių Japonijoje ir Mikronezijos Federacinėms Valstijoms Aurelijų Zyką ir šalies atstovu Palau Respublikai.
A. Zykas ambasadoriaus Mikronezijos Federacinėms Valstijoms pareigas eina nuo praėjusių metų pradžios, o Lietuvos ambasadoriumi Japonijoje dirba nuo 2022 m. gegužės 31 d.
Anksčiau A. Zykas buvo Lietuvos radijo ir televizijos komisijos narys, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Kultūrų studijų katedros docentas. Nuo 2008 iki 2019 m. vadovavo Vytauto Didžiojo universiteto Azijos studijų centrui, dirbo jame mokslo darbuotoju.
Lietuvoje valstybės diplomatinius atstovus skiria ir atleidžia prezidentas užsienio reikalų ministro teikimu, pritarus Seimo Užsienio reikalų komitetui ir Vyriausybei.
ambasadoriusBelgijadiplomatai
Rodyti daugiau žymių