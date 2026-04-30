G. Nausėda: Lietuva gavo JAV pasiūlymą prisijungti prie laivybos atnaujinimo Hormūzo sąsiauryje

„Esame gavę pasiūlymą iš JAV prisijungti prie Hormuzo sąsiaurio laivybos atnaujinimo koalicijos ir aš ketinu netrukus teikti šį pasiūlymą VGT. Ir, kaip jūs žinote, taip pat reikalingas Seimo mandatas, kad Lietuva galėtų dalyvauti tokiose misijose“, – ketvirtadienį Prezidentūroje žurnalistams teigė jis.
„Tai taikios misijos, tai misijos, nukreiptos į saugią laivybą, bet mes esame solidarūs ir tikrai suprantame, kad privalome ne tik reikalauti ir imti, bet taip pat ir duoti“, – tęsė G. Nausėda.
Kaip skelbė ELTA, apie pasirengimą dalyvauti „neutralioje“ misijoje, skirtoje užtikrinti saugumą Hormuzo sąsiauryje, pranešė jau keletas šalių.
Karinis konfliktas Irane prasidėjo vasario 28 d. JAV ir Izraelio oro smūgiais.
Reaguodama į tai, Islamo Respublikos kariuomenė faktiškai užblokavo Hormuzo sąsiaurį, per kurį paprastai praplaukdavo apie penktadalį pasaulio naftos ir dujų krovinių, o tai sukėlė energijos kainų šuolį visame pasaulyje.
Nors po pirmojo derybų raundo tarp JAV ir Irano sąsiauris buvo atblokuotas, eismas Hormuzo sąsiauryje vėl sustojo – dabar jį blokuoja tiek Teheranas, tiek Vašingtonas.
Gitanas NausėdaPrezidentūraHormūzo sąsiauris
Rodyti daugiau žymių