G. Nausėda mano, kad G. Paluckas turėtų atsisakyti mandato arba trauktis iš frakcijos: tai jo asmeninis sprendimas

„Po naujausių žingsnių manau, kad jis turėtų tai padaryti, bet tai, be jokios abejonės, yra jo asmeninis sprendimas“, – žurnalistams Prezidentūroje teigė G. Nausėda, paklaustas, ar G. Paluckas turėtų atsisakyti Seimo nario mandato arba trauktis iš Socialdemokratų frakcijos.
„Partija negali apsimesti, kad vieno iš jos lyderių, kuris de facto ir dabar vaidina svarbų vaidmenį, buvusio premjero problemos yra ir pačios partijos problemos. Tai turi įtaką ir pačiai partijai ir nuo pačios partijos priklausys, kaip ji sugebės tą įtaką minimizuoti. Kad tai teks daryti, kad teks paneigti ir atskirti tuos įtarimus, kurie yra pateikti Paluckui kaip asmeniui nuo įtarimų partijai yra pirmaeilis uždavinys ir labai tikiuosi, kad jiems pavyks tai padaryti, priešingu atveju, reputacinė žala bus tikrai neišvengiama“, – akcentavo jis.
Tiesa, pats G. Paluckas TV3 žinioms trečiadienį teigė neketinantis atsisakyti mandato. Taip pat praėjusią savaitę naujienų portalui „Lrytas“ jis sakė, kad savo iniciatyva iš frakcijos trauktis neplanuoja.
Susiję straipsniai
Kaip skelbta, praėjusią savaitę Generalinė prokuratūra pranešė prašanti Seimo panaikinti ekspremjero G. Palucko teisinę neliečiamybę.
Generalinės prokurorės N. Grunskienės Seimui išsiųstame kreipimesi nurodoma, kad prašymas pateiktas įvertinus šiuo metu turimus duomenis pernai pradėtame ikiteisminiame tyrime. Jis atliekamas pagal baudžiamojo kodekso 228 straipsnio „Piktnaudžiavimas“ antrą dalį ir 189-ojo straipsnio „Neteisėtas praturtėjimas“ pirmąją dalį.
Kreipimesi nurodoma, jog Seimo narys su žmona Ilma Palucke neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkst. eurų vertės turto – įnešant grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius įsigyjant automobilius, nekilnojamąjį turtą bei vertybinius popierius. Šį turtą ekspremjeras su sutuoktine galėjo įsigyti nuo 2010 m. gruodžio iki 2024 m. pabaigos. Pasirodžius šiai informacijai, politikas tvirtino stabdantis narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP), teigė sutiksiantis, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas supaprastinta tvarka.
Šią savaitę „Verslo žinios“ skelbė, kad buvęs premjeras nuo balandžio 21 d. nebeturi akcijų elektronikos gaminių įmonėje „Emus“. Vieninteliu jos akcininku liko politiko verslo partneris ir įmonės vadovas Mindaugas Milašauskas.
Tuo metu tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“ pranešė, kad Generalinė prokuratūra areštavo parlamentaro nekilnojamąjį turtą.
