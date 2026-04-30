Jo skundas atmestas.
„Bartoševičiaus kaltė jokių abejonių nekelia“, – sakė teisėjas Linas Šiukšta.
Apkaltinamasis nuosprendis įsiteisėja. Ekspolitikas netrukus bus pasiųstas į kalėjimą atlikti bausmės. Teismas sako, kad dokumentai nuosprendžio vykdymui bus paruošti kitą savaitę.
S. Malinauskas prakalbo apie daugiau nei du dešimtmečius veikiančią schemą: K. Starkevičius – ne vienintelis
Nei nuteistasis, nei jo advokatas nuosprendžio paskelbime nedalyvavo.
Prokuroras K. Bartoševičiui laisvės atėmimo bausmę prašė sugriežtinti iki 10 metų. Pirmosios instancijos Panevėžio apygardos teismas buvusiam politikui yra skyręs 7 metus kalėjimo. Ši bausmė ir liko.
Susiję straipsniai
Nauju nuosprendžiu po laisvės atėmimo bausmės atlikimo K. Bartoševičiui atimta teisė 5 metus dirbti darbą arba užsiimti veikla, kuri gali būti susijusi su mažamečiais bei nepilnamečiais asmenimis.
Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, kad K. Bartoševičius pagrįstai pripažintas kaltu dėl prieš keturis vaikus įvykdytų seksualinių nusikaltimų ir jam paskirtos teisingos bausmės. Tačiau apygardos teismo nuosprendis pakeistas, nuteistajam papildomai paskiriant baudžiamojo poveikio priemonę – teisės dirbti darbą arba užsiimti kitokia veikla, susijusia su vaikais, atėmimą 5 metams. Ši priemonė bus taikoma visą laisvės atėmimo bausmės atlikimo laikotarpį ir 5 metus po bausmės atlikimo.
Lietuvos apeliacinis teismas padarė išvadą, kad nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymai bei kiti byloje esantys įrodymai – vaizdo įrašuose užfiksuoti duomenys, ekspertizės aktų išvados, ekspertų paaiškinimai ir kt. – patvirtina K. Bartoševičiaus kaltę atlikus visus jam inkriminuotus neteisėtus seksualinio pobūdžio veiksmus prieš vaikus.
Taip pat konstatuota, kad K. Bartoševičiui paskirta teisinga bausmė – laisvės atėmimas 7 metams.
„Nuteistajam tiek už atskiras nusikalstamas veikas paskirtos bausmės, tiek ir galutinė subendrinta bausmė buvo tinkamai individualizuotos, atsižvelgus į bausmėms skirti reikšmingų aplinkybių visumą. Bausmės yra teisingos ir proporcingos, atitinka tiek nuteistojo padarytų nusikaltimų pobūdį ir pavojingumo laipsnį, tiek jo asmenybę“, – nuosprendyje nurodė Apeliacinis teismas.
Tačiau teisėjų kolegija padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nuteistajam nepaskyrė baudžiamojo poveikio priemonės – teisės dirbti darbą arba užsiimti kitokia veikla, susijusia su vaikais, atėmimo.
Apeliacinio teismo vertinimu, šios baudžiamojo poveikio priemonės skyrimas ne tik padės apsaugoti itin pažeidžiamą visuomenės grupę – vaikus – nuo galimo nusikalstamo poveikio jų seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, bet ir apribos K. Bartoševičiaus galimybę daryti naujus tokio pobūdžio nusikaltimus.
Išnagrinėjus apeliacinius skundus, taip pat padidinta dviem nukentėjusiųjų atstovams pagal įstatymą priteista turtinė žala. K. Bartoševičius visiems asmenims turės atlyginti iš viso 32 tūkst. eurų turtinės ir neturtinės žalos.
Apeliacinis teismas pranešė, kad ši didelio visuomenės dėmesio sulaukusi baudžiamoji byla apeliacine tvarka išnagrinėta operatyviai (trumpiau nei per penkis mėnesius, suorganizavus 6 teismo posėdžius).
Siekiant užtikrinti nukentėjusių vaikų ir nepilnamečių liudytojų privataus gyvenimo apsaugą, byla nagrinėta uždaruose teismo posėdžiuose.
Baudžiamosios bylos, susijusios su vaikų seksualinio apsisprendimo laisvės ir neliečiamumo pažeidimais, kasmet sudaro apie 5 procentus visų Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjamų baudžiamųjų bylų. 2025 m. išnagrinėta 31 tokio pobūdžio byla, per pirmus keturis 2026 m. mėnesius jau išnagrinėta 11 tokių bylų ir dar 14 bylų nagrinėjama.
ELTA primena, kad pernai liepą Panevėžio apygardos teismas K. Bartoševičių pripažino kaltu dėl mažamečio seksualinio prievartavimo, dėl nepilnamečio seksualinio prievartavimo, dėl jaunesnio negu 16 metų asmens tvirkinimo ir dėl nesunkaus nukentėjusiųjų sveikatos sutrikdymo – dėl visų pareikštų kaltinimų.
Apeliacinis teismas nuosprendį peržiūrėjo pagal keturis apeliacinius skundus – nuteistojo, prokuroro ir dviejų nukentėjusiųjų advokatės.
Ikiteisminis tyrimas K. Bartoševičiaus atžvilgiu baigtas 2023 m. liepą, byla dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš vaikus buvo perduota teismui.
Tuometinis Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos parlamente narys K. Bartoševičius apie tai, kad dėl asmeninių priežasčių atsisako Seimo nario mandato pranešė prieš trejus metus – 2023 m. sausio 23 dieną. Vėliau tądien prokuratūra pranešė apie jo atžvilgiu pradėtą tyrimą dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenis.
Portalas „Delfi“ skelbė, kad galimi seksualinio pobūdžio nusikaltimai buvo įvykdyti prieš choro „Ąžuoliukas“ auklėtinius.
Viešai skelbiama, kad 2012–2020 m. K. Bartoševičius buvo viešosios įstaigos berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ direktorius, o 2018–2019 m. – Kauno Veršvų gimnazijos mokytojas.
