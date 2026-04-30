K. Starkevičius pasitraukė iš TS-LKD

„Kazys Starkevičius vakar parašė prašymą išstoti iš TS-LKD ir nuo šiandien nebėra partijos nariu“, – Eltai nurodė partijos atstovė spaudai Raminta Keršytė.
Apie tai, kad VAT korupcijos byloje įtariamas buvęs parlamentaras prisipažino ėmęs kyšį, trečiadienį pranešė naujienų portalas „15min“.
Remdamasis šaltiniais, portalas skelbė, kad buvusiam žemės ūkio ministrui iki 20 tūkst. eurų grynaisiais pinigais pernai spalį perdavė su buvusiu VAT vadovu Jurijumi Kornijenko siejamas verslininkas Danielis Krinickis.
S. Malinauskas prakalbo apie daugiau nei du dešimtmečius veikiančią schemą: K. Starkevičius – ne vienintelis
Vokas su pinigais galimai buvo paliktas Seimo bendrabutyje. „15min“ šaltinių teigimu, pinigus politikas tyrėjams atnešė pats.
Premjerė Inga Ruginienė trečiadienį reaguodama į pasirodžiusią informaciją teigė, jog tai yra rimtas reputacinis smūgis visai politinei sistemai.
Susiję straipsniai
Savo ruožtu buvęs konservatorių partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis LRT televizijai teigė, kad TS-LKD turėtų nedelsiant atsiriboti nuo bet kokių sąsajų su K. Starkevičiumi. Buvęs Seimo narys iki šiol buvo sustabdęs narystę partijoje, tačiau, kaip pažymėjo G. Landsbergis, to nepakanka.
Balandžio viduryje generalinė prokurorė Nida Grunskienė informavo, kad K. Starkevičiui pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo.
ELTA primena, kad pernai gruodį, tiriant itin stambią korupciją VAT, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų. Vėliau įtariamųjų skaičius padidėjo iki 15 asmenų.
Anot teisėsaugos, tyrimo metu surinktais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už krovinių gabentojams VAT išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Jau tada kaip įtariamieji buvo įvardyti nuo pareigų nušalintas VAT direktorius J. Kornijenko, jo pavaduotojas Mantas Butas, patarėja Agnė Silickienė, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
Per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 mln. eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
Vasarį kratos buvo atliktos parlamentarų S. Skvernelio ir K. Starkevičiaus namuose bei kabinetuose.
K. Starkevičius atsisakė Seimo nario mandato, pranešė stabdantis narystę TS-LKD partijoje.
Politikas buvo ilgametis Seimo narys, jis parlamente dirbo nuo 2004 m.
Teisininko išsilavinimą turintis buvęs Seimo narys yra dirbęs Kauno miesto savivaldybės taryboje, buvo mero pirmuoju pavaduotoju, Kauno apskrities viršininku, viešoje biografijoje K. Starkevičius taip pat skelbė, kad buvo Sąjūdžio dalyviu.
