NB8 ministrai paskelbė bendrą pareiškimą dėl paramos Ukrainai

„Į Europos šeimą tvirtai integravusis Ukraina – būtina sąlyga ateities Europai kaip geopolitinei galiai ir ekonominei veikėjai, todėl NB8 remia Ukrainą neišvengiamame Euroatlantinės integracijos kelyje“, – teigiama pranešime.
„Būdamos vienos tvirčiausių Ukrainos rėmėjų, NB8 šalys ragina partnerius atliepti ilgalaikius su Rusijos agresija kovojančios šalies poreikius. Norinčiųjų koalicijos narės NB8 šalys darsyk patvirtina savo paramą ir indėlį į koalicijos veiklą“, – nurodo URM.
Pareiškime pabrėžiama, kad teisinga ir tvari taika neįmanoma be atsakomybės, todėl Rusijos ir jos lyderių atsakomybė už agresijos nusikaltimą bei kitus tarptautinius nusikaltimus yra būtina. NB8 taip pat patvirtino įsipareigojimą išlaikyti ir stiprinti sankcijas Rusijai.
„Pareiškime NB8 Rusiją įvardijo išliekant reikšmingiausia, tiesiogine ir ilgalaike grėsme euroatlantiniam saugumui, o NATO – kolektyvinės gynybos pamatu. Užsienio reikalų ministrai patvirtino įsipareigojimą transatlantinei vienybei, pabrėžė Europos gynybinės parengties stiprinimą: didėjančias išlaidas gynybai, gynybos pramonės plėtrą, augantį karinį mobilumą, paramą visiems ES papildančio vaidmens gynybos srityje aspektus. Pareiškime pabrėžta kova su Rusijos ir jos sąjungininkės Baltarusijos hibridinėmis operacijomis, taip pat pastangos mažinti regiono strategines priklausomybes“, – skelbia ministerija.
NB8 – Šiaurės ir Baltijos šalių aštuonetukas – neformalus penkių Šiaurės ir trijų Baltijos valstybių bendradarbiavimo formatas.