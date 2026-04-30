Po žinios apie planą dėl M. Sinkevičiaus kadencijos – „socdemų“ merų reakcija: N. Cesiulis žada priešintis

Lrytas jau rašė, kad LSDP žada keisti partijos statutą ir nuo 2 iki 4 metų prailginti pirmininko kadenciją. Tiesa, partijos organuose anksčiau kalbėta, kad šis pakeitimas įsigaliotų tik kitiems LSDP pirmininko rinkimams – tą yra kalbėjęs ir laikinasis „socdemų“ vadovas Mindaugas Sinkevičius.
Kitaip tariant, manyta, kad gegužės 1-ąją išrinktas partijos pirmininkas iš esmės nespės apšilti kojų ir vadovaus „socdemams“ vienerius metus.
Vis tik, statuto pakeitimų projektas, kurį matė ir Lrytas, numato, jog penktadienį išrinkta partijos vadovybė įgaliojimus įgytų trejiems metams – iki 2029-ųjų suvažiavimo.
V. P. Andriukaitis davė patarimą G. Paluckui: šis variantas būtų teisingiausias
Šiuo metu partijos pirmininko pavaduotojo pareigas einantis Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis portalui Lrytas tvirtino, kad kol kas nematė naujausio statuto pakeitimų projekto. Tačiau „socdemas“ aiškiai pabrėžė – jis yra prieš tokius siūlymus.
„Ne, nežinau apie tai (apie statuto pakeitimų projektą – Lrytas). Šiandien bus valdybos posėdis ir mes tikrai tam nepritarsime“, – ketvirtadienį portalui komentavo N. Cesiulis.
R. Puchovičius įspėja LSDP dėl koalicijos su demokratais: po S. Skvernelio pasitraukimo niekas nepasikeis
G. Nausėda mano, kad G. Paluckas turėtų atsisakyti mandato arba trauktis iš frakcijos: tai jo asmeninis sprendimas
„Siūliau nieko nekeisti ir, kiek pamenu, dauguma tarybos narių nesiūlė keisti šio projekto. Bet šiandien renkasi valdyba, galbūt dar išgirsime kažką naujo“, – nurodė jis.
N. Cesiulio teigimu, jeigu penktadienį išrinktas LSDP vadovas eitų pareigas ilgiau, nei planuota iš pradžių, tai galėtų kelti reikšmingų rizikų – pavyzdžiui, tikėtina, kad tokiu atveju pirmininkas atitrūktų nuo organizacijos narių, skyrių ir regionų.
Apie minėtą LSDP statuto pakeitimą esą buvo užsiminta paskutiniame partijos tarybos posėdyje. Alytaus miesto mero teigimu, dauguma posėdyje dalyvavusiųjų dėl ilgesnės būsimojo pirmininko kadencijos pasisakė itin kritiškai.
„Paskutiniame tarybos posėdyje su tais garsiaisiais tušinukais nebuvo pritarta ir jie (statuto grupė – Lrytas) dar ėjo tobulinti statutą“, – aiškino politikas, akcentuodamas, kad penktadienį Jonavoje jis griežtai nepritars šiam pakeitimui.
„Pasisakysiu šiuo klausimu. Stipriai“, – patikino N. Cesiulis.
R. Duchnevičius nėra linkęs priešintis pokyčiams
Statuto pakeitimų projekto kol kas dar nematė ir Vilniaus rajono meras, LSDP pirmininko pavaduotojas Robertas Duchnevičius. Tiesa, kitaip nei jo kolega Alytaus meras, „socdemas“ nėra kategoriškai nusiteikęs prieš siūlomus pakeitimus.
„Galime diskutuoti. Kaip partijos organai, aukščiausias suvažiavimas nuspręs, tokius sprendimus mes priimsime ir matysime. Aš šiaip maniau, kad iš tikro galėsime kalbėti apie vienerių metų kadenciją su galimybe pratęsti ir pan. Bet jeigu kolegos statuto grupėje mato, kad galima siūlyti tokį siūlymą – mes diskutuosime ir matysime, kokius sprendimus galime priimti“, – portalui Lrytas sakė R. Duchnevičius.
„Nesu prieš. Prasideda naujas laikotarpis. Iki parlamento rinkimų, vėlgi, yra ciklas. Tą ciklą gali pradėti naujas lyderis ir prisiimti atitinkamą atsakomybę. Jeigu būtų taip, kad dar po parlamento rinkimų pirmininkas porą metų tęsia – tai būtų nenormalu. O jeigu būtų, kaip siūloma dabar – tai viskas yra tvarkoje“, – pridūrė jis.
Gudrus planas, siekiant prasiilginti kadenciją?
Kaip skelbta, LSDP suvažiavime partija ketina rinkti naująją politinės jėgos vadovybę. Taip pat planuojama keisti ir partijos statutą, numatant, kad naujas „socdemų“ vadovas pareigas eitų ne metus, kaip planuota, o trejus.
Eiliniai LSDP pirmininko rinkimai turėjo vykti tik 2027 metais, tačiau pernai, kai iš pareigų pasitraukė teisėsaugos dėmesio sulaukęs Gintautas Paluckas, M. Sinkevičius, kaip pirmasis jo pavaduotojas, automatiškai perėmė partijos vairą.
Laikinumo etiketė ir iš G. Palucko paveldėta partijos valdybos sudėtis tapo kliuviniu, todėl nuspręsta šventinio LSDP suvažiavimo metu surengti neeilinius pirmininko rinkimus.
Panašu, kad 2027 metų pavasarį, iškart po savivaldos rinkimų, dar kartą pakartoti rinkimų M. Sinkevičius nenori.
LSDP statuto pakeitimų projekte, kurį matė ir Lrytas, teigiama, jog naujasis partijos lyderis pareigas eitų iki 2029 metų.
„Nustatyti, kad 2026 m. gegužės 1 d. LSDP suvažiavime išrinktas LSDP pirmininkas ir jo pavaduotojai, taip pat 2025 m. gegužės 17 d. LSDP suvažiavime išrinkta LSDP taryba, Etikos ir procedūrų komisija ir Finansų komisija vykdo įgaliojimus iki 2029 m. ataskaitinio rinkiminio suvažiavimo“, – rašoma dokumente.
Šiam siūlymui dar turės pritarti į suvažiavimą deleguoti LSDP nariai, tad statuto formuluotė dar gali keistis.
