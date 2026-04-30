Projektas „Prisijungusi Lietuva“ pavyko: per 30 tūkst. gyventojų išmoko naudotis e. paslaugomis – mažiau eilių ir popierių

Tokio tikslo ir siekė nacionalinis projektas „Prisijungusi Lietuva“, kurio metu gyventojai mokėsi naudotis E. sveikatos, Valstybinės ligonių kasos, „Sodros“, E. pristatymo, E. policijos, „Regitros“, migracijos, suskaitmenintų kapinių, viešojo transporto, bibliotekų, dokumentų pasirašymo ir kitomis elektroninėmis paslaugomis.
Dalyvavo kiekvienos savivaldybės gyventojai
Nuo 2025 metų rugpjūčio iki balandžio 30 dienos projekte „Prisijungusi Lietuva“ dalyvavo gyventojai iš visų 60-ties savivaldybių.
Susiję straipsniai
Rytų regione – Vilniaus ir Utenos apskrityse – viešųjų e. paslaugų mokymus baigė per 2100 žmonių, dirbtuvėse dalyvavo virš 4500 žmonių.
Pietų regione – Alytaus, Kauno ir Marijampolės apskrityse – mokymuose dalyvavo per 3000, o dirbtuvėse – 6000 žmonių.
Vakarų regione – Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskrityse – užsiėmimuose dalyvavo per 2300 mokymų ir 5000 dirbtuvių dalyvių.
Šiaurės regione – Panevėžio ir Šiaulių apskrityse – skaitmeninio raštingumo žinias ir įgūdžius sustiprino 2600 mokymų bei 4500 dirbtuvių dalyvių.
Išmoko savarankiškiau naudotis e. paslaugomis
Mokymuose ir dirbtuvėse gyventojai susipažino su aktualiausiomis viešosiomis paslaugomis: „Sodros“, VMI, Užimtumo tarnybos, e. policijos, savivaldybės ir kitomis. Taip pat išmoko naudotis e. pristatymo sistema, rengti nesudėtingus dokumentus ir pateikti valdžios, savivaldybių institucijoms.
Be to, jie sužinojo, kaip galima dokumentus pasirašyti e. priemonėmis, patikrinti e. parašą, tikslingai ieškoti valdžios institucijų, savivaldybių teikiamos informacijos, rasti reikiamų mokymosi išteklių, saugiau naudotis internetu ir pasinaudoti kitomis skaitmeninės erdvės galimybėmis.
Dirbtuvėse dalyviai praktiškai išbandė svarbiausias e. paslaugas ir išmoko užsiregistruoti pas gydytoją, naudotis užimtumo ir socialinių paslaugų sistemomis, tvarkyti transporto, asmens duomenų, migracijos reikalus, naudotis bibliotekų, kultūros paslaugomis.
Didžioji dauguma – 75 proc. – mokymų ir dirbtuvių dalyvių buvo moterys. Daugiau kaip 2/3 dalyvių – vyresni nei 55 metų amžiaus.
Tiesa, kaip pastebi „Prisijungusi Lietuva“ ekspertas Algimantas Merkys, praktiniai e. paslaugų užsiėmimai pritraukė ir jaunesnių žmonių, norėjusių sustiprinti skaitmeninio raštingumo įgūdžius. Dalis dalyvių – darbo ieškantys asmenys, kuriems skaitmeninių žinių reikia visuose etapuose: darbo paieškoje, pokalbiuose dėl darbo ir įsidarbinus.
Projektas pasiekė atskirtyje ir atokiau gyvenančius žmones
Pusė visų dalyvių turėjo aukštąjį, 43 proc. dalyvavusių – vidurinį, 7 proc. – pagrindinį išsilavinimą. Pasak A. Merkio, tai rodo, kad projektui pavyko pasiekti vieną pagrindinių tikslų – įtraukti labiau socialinėje atskirtyje, taip pat atokesnėse vietovėse gyvenančius žmones.
Apklausa parodė, kad absoliuti dauguma – per 99 proc. dalyvių – po mokymų ir dirbtuvių jaučiasi pasirengę savarankiškai naudotis jiems reikalingomis e. valdžios paslaugomis. Aukščiausiu balu mokomųjų renginių turinį įvertino didžioji dauguma – 94 proc. dalyvių. Tiek pat atsakiusiųjų panašiuose užsiėmimuose norėtų dalyvauti ir ateityje.
„Svarbiausia, kad dalyviai jaučiasi įgiję savarankiškumo ir pasitikėjimo savimi tvarkydami reikalus internetu. Jie netruko pastebėti, kiek daug laiko ir kitų išteklių sutaupo gebėjimas pasinaudoti valstybės e. paslaugomis – nereikia laukti eilėse, sekti įstaigų darbo laiko, ilgai važiuoti, naudoti degalų ir mokėti už automobilio stovėjimą miesto centre.
Vyresnio amžiaus žmonės ypač džiaugėsi įgiję daugiau privatumo – jiems nebereikia prašyti vaikų ar anūkų, kad ką nors nusipirktų arba užsirašytų pas gydytoją internetu“, – pasakoja asociacijos „Langas į ateitį“ vadovė, projekto „Prisijungusi Lietuva“ atstovė Rita Šukytė.
Sugriovė stereotipą, kad technologijos – tik jaunimui
„Prisijungusios Lietuvos“ renginiai padėjo sugriauti stereotipą, jog išmokti sumaniai naudotis skaitmeninėmis technologijomis gali tik jaunimas.
„Be skaitmeninių žinių šiais laikais lengva pasijusti atskirtam nuo visuomenės, nes vis daugiau paslaugų persikelia į internetą. Svarbiausia, kad po tokių užsiėmimų dalyviai suprato, jog mokytis ir tobulėti galima bet kokiame amžiuje“, – kalba Marijampolės apskrityje dirbęs lektorius Daumantas Šimanauskas
Dar vienas svarbus dalykas, kurį dalyviai parsinešė iš mokymų – žiniomis grįstas pasitikėjimas savimi ir gebėjimas saugiai, savarankiškai naudotis e. paslaugomis.
„Žmonės džiaugėsi pirmąkart sėkmingai patys, be pagalbininkų prisijungę prie kurios nors e. sistemos. Iki tol jiems tai atrodė kaip neįveikiamas barjeras, o prisijungus atsirado supratimas, kad, pasirodo, galiu pats. Kitas „eureka“ momentas – asmeninės naudos suvokimas. Ne abstrakčiai „skaitmeniniai įgūdžiai yra reikalingi“, bet labai konkrečiai: „Man tai naudinga, nes…“ – gali pats užsiregistruoti kur reikia, susisiekti su vaikais, pateikti prašymą ar sutvarkyti reikalus neišeidamas iš namų“, – šypsodamasi pasakoja Šiaulių apskrities lektorė Rita Mačiukienė.
Pasakė, ko dar norėtų išmokti ateityje
Dalyviai dalijosi, ko skaitmeninio raštingumo mokymuose jie norėtų išmokti ateityje.
„Didžioji dalis apklaustų gyventojų tikisi dar labiau pagilinti žinias populiariausiose mokymų temose: užimtumo, socialinių, transporto ar e. sveikatos paslaugų. Dar dalis norėtų artimiau susipažinti su dirbtiniu intelektu, išmokti parsisiųsti įvairias mobiliąsias programėles, perprasti išmaniųjų įrenginių funkcijas ar susimokėti komunalinius mokesčius internetu. Dar kiti norėtų rasti atsakymus į tokius klausimus, kaip saugiai apsipirkinėti internetu, naršyti „YouTube“ ar klausyti garsinių knygų“, – projekto „Prisijungusi Lietuva“ dalyvių apklausos atsakymus apžvelgia R. Šukytė.
Daugelis dalyvių viliasi, kad tokie mokomieji renginiai nebus paskutiniai. Tai suprasdami, nacionalinio projekto vykdytojai siekia, kad gyventojai toliau galėtų mokytis.
Gyventojų patogumui – 40 savarankiško mokymosi pamokų
„Prisijungusi Lietuva“ Lietuvos gyventojams sukūrė 40 savarankiško mokymosi pamokų, kuriose paprastai, žingsnis po žingsnio parodoma, kaip naudotis elektroninėmis viešosiomis paslaugomis: E. sveikatos, Valstybinės ligonių kasos, „Sodros“, E. pristatymo, E. policijos, „Regitros“, migracijos, suskaitmenintų kapinių, aplinkos apsaugos, viešojo transporto, bibliotekų, dokumentų pasirašymo ir kitomis elektroninėmis paslaugomis.
Kiekvienoje pamokoje informacija pateikiama taip, kad ją galėtų suprasti kiekvienas – net jei jam trūksta skaitmeninio raštingumo įgūdžių.
Nemokamai ir neribotą laiką šiomis pamokomis gyventojai galės naudotis nacionalinio projekto „Prisijungusi Lietuva“ svetainėje www.prisijungusi.lt, pasirinkę „mokymai“ ir „savarankiškas mokymasis“.
***
Projektą „Prisijungusi Lietuva: skaitmeninių įgūdžių tobulinimas“ įgyvendina Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra kartu su partneriais asociacija „Langas į ateitį“ ir nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.
Sodrasavivaldybėselektroninės paslaugos
Rodyti daugiau žymių