G. Nausėda apie JAV svarstymus dėl karių skaičiaus Vokietijoje mažinimo: skaudu

„Man tikrai, neslėpsiu, skaudu matyti tokio pobūdžio nesutarimus. Darau išvadą, kad viskas prasideda retorika, ir viskas baigiasi retorika“, – ketvirtadienį žurnalistams teigė G. Nausėda.
Šalies vadovas pabrėžė, kad Vokietija yra aktyvi JAV partnerė, tad strategijos dėl galimo dalies amerikiečių karių pasitraukimo viešojoje erdvėje esą galėjo būti ne taip interpretuotos.
„Reikia pripažinti, kad Vokietija yra aktyviai įsitraukusi logistikos, bazių prasme į tai, kad būtų vykdomos operacijos prieš Iraną, ir tikrai yra aktyvus JAV pagalbininkas. Tačiau kartais, kaip sakoma, pasiklystame vertime, ir pasakoma tai, ko, galbūt, iki galo nenorėta pasakyti“, – akcentavo prezidentas.
Kaip skelbta, JAV prezidentas D. Trumpas trečiadienį pareiškė, kad jo administracija „nagrinėja ir svarsto galimybę sumažinti karių skaičių Vokietijoje“. Savo platformoje „Truth Social“ jis rašė, kad atitinkamas sprendimas bus priimtas artimiausiu metu. Šis pranešimas pasirodė po to, kai D. Trumpas užsipuolė Vokietijos kanclerį Friedrichą Merzą, viešai sukritikavusį JAV karinę operaciją prieš Iraną.
D. Trumpas buvo pagrasinęs sumažinti Vokietijoje dislokuotų JAV karių skaičių dar per pirmąją savo kadenciją, trukusią nuo 2017 iki 2021 m.
Remiantis JAV kariuomenės balandžio vidurio duomenimis, šiuo metu Europoje dislokuota apie 86 tūkst. JAV karių, iš kurių apie 39 tūkst. yra Vokietijoje. Vykstant karių rotacijai ir pratyboms bei dėl kitokių priežasčių šis skaičius nuolat kinta.
R. Kaunas: galimas JAV karių mažinimas Vokietijoje NATO gynybos planų nepakeis
Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus apie planuojamą amerikiečių karių skaičiaus mažinimą Vokietijoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad regioninis karių perdislokavimas neturės įtakos NATO gynybos planams.
„NATO gynybos planų tai nekeičia, nes NATO gynybos planuose nėra remiamasi vien tik, sakykime, dabartinių karių skaičiumi“, – ketvirtadienį žurnalistams teigė R. Kaunas
Jo teigimu, karių perdislokavimas iš vienos teritorijos į kitą yra viena iš karinės strategijos dedamųjų, todėl, jo nuomone, tokio pobūdžio svarstymai yra sąlyginai normalūs.
„Tai nėra naujas procesas – mes nuolat girdime įvairius pamąstymus. Ir tai yra sąlyginai normalu, kadangi yra nuolat planuojamas karinis buvimas, karinė logika, strategijos ir karių perdislokavimas iš vienos teritorijos į kitą“, – akcentavo krašto apsaugos ministras.
„Aiškaus plano šiandien negirdime – tai yra labiau diskusijos, kad įvairios galimybės yra įmanomos. Tai yra labiau susiję su karine logika ir strategija, o ne emocijomis“, – pabrėžė R. Kaunas.
