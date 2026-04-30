Suvažiavimo išvakarėse aiškėja M. Sinkevičiaus planas dėl pirmininko rinkimų: sieks prasiilginti kadenciją

Beveik nėra abejonių, kad penktadienį vyksiančio LSDP suvažiavimo metu partijos pirmininku bus išrinktas dabar laikinai šias pareigas einantis M. Sinkevičius.
Simboliška, kad suvažiavimas rengiamas Jonavoje.
Visi kiti kandidatai, kurie dar galėjo mesti iššūkį M. Sinkevičiui, pranešė pirmininko kėdės nesieksiantys. Tad pati pirmininko rinkimų procedūra bus daugiau formalumas. Tiesa, kandidatai dar gali išsikelti ir tą pačią dieną.
M. Sinkevičius patvirtino – pokalbiai su „Vardan Lietuvos“ vyksta: esame išgėrę kavos
LSDP pirmininko rinkimai turėjo vykti tik 2027 metais, tačiau pernai, kai iš pareigų pasitraukė teisėsaugos dėmesio sulaukęs Gintautas Paluckas, M. Sinkevičius, kaip pirmasis jo pavaduotojas, automatiškai perėmė partijos vairą.
Laikinumo etiketė ir iš G. Palucko paveldėta partijos Valdybos sudėtis tapo kliuviniu, todėl nuspręsta šventinio LSDP suvažiavimo metu surengti neeilinius pirmininko rinkimus.
Panašu, kad 2027 metų pavasarį, iškart po savivaldos rinkimų, dar kartą pakartoti ceremonijos M. Sinkevičius nebenori.
Lrytas gavo nutarimą dėl LSDP statuto pakeitimų, kuris partijai bus pristatytas suvažiavimo metu, penktadienį. Paskutinis punktas jame nurodo, kad naujasis lyderis pareigas eitų iki 2029 metų.
„Nustatyti, kad 2026 m. gegužės 1 d. LSDP suvažiavime išrinktas LSDP pirmininkas ir jo pavaduotojai, taip pat 2025 m. gegužės 17 d. LSDP suvažiavime išrinkta LSDP taryba, Etikos ir procedūrų komisija ir Finansų komisija vykdo įgaliojimus iki 2029 m. ataskaitinio rinkiminio suvažiavimo“, – rašoma dokumente.
Lrytas žiniomis, toks sprendimas buvo priimtas LSDP Valdyboje. Tiesa, dalies „socdemų“, ypatingai tų, kurie turi ambicijų ateityje pakovoti dėl partijos pirmininko posto, jis nė kiek nesužavėjo.
Šiam siūlymui dar pritarti turės į suvažiavimą deleguoti LSDP nariai.
Be kita ko, socialdemokratams bus pateiktas pasiūlymas partijos pirmininko kadenciją ilginti nuo dvejų iki ketverių metų.