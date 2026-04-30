V. Kondratovičius užsimena apie planus didinti dalies pareigūnų algas: kalbame apie 5 proc.

„Svarstome grįžti prie tų grupių, kurių pokyčiai nepasiekė. Kalbame apie 4–10 kategorijos statutinius pareigūnus. Kokie tai būtų procentai? Tai neturėtų būti standartiniai pakilimo procentai, bet galvojame apie 5 procentus. Toks pakilimas galėtų kainuoti apie 30 milijonų eurų, tai yra nemaži pinigai“, – ketvirtadienį opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos Seime posėdyje kalbėjo V. Kondratovičius.
Vienu iš kitų kitąmet planuojamų tikslų ministras įvardijo pareigūnų pensijų sistemos pakeitimus. V. Kondratovičius minėjo galimybę numatyti solidžias išmokas, ištarnavusiems tarnyboje bent 30 metų.
„Galvojama apie galimybę sukurti ateityje (galimybę – ELTA), kad ištarnavus 30 metų ir suėjus, tarkime, 55 metų amžiui, gauti vienkartinę išmoką, pakankamai solidžią išmoką: pareigūnui išeinant į pensiją, gauti pensiją, kuri galėtų siekti 20–30 tūkstančių eurų. Tai, mūsų manymu, paskatinti jaunus pareigūnus neišeiti iš tarnybos“, – dėstė ministras.
Visgi, V. Kondratovičius tvirtino kol kas nenorintis įvardinti, kokio konkrečiai dydžio yra kitąmet vidaus reikalų sistemai planuojamas biudžetas.
„Manyčiau, kad bet koks skaičių įvardijimas šiandien būtų spekuliacija prieš formuojant biudžetą“, – aiškino V. Kondratovičius.
Šiuo metu, pasak ministro, labiausiai nerimą kelia ne tik statutinių pareigūnų algų klausimai, bet ir teisėsaugos materialinės bazės atnaujinimo iššūkiai.
„Labiausiai mane neramina materialinės bazės (atnaujinimo klausimai – ELTA), modernizavimas statutinių pareigūnų, naujų technologijų atsiradimas, turto, kuris susidėvėjo (atnaujinimo klausimai – ELTA)“, – aiškino V. Kondratovičius.
Kalbėdamas apie pareigūnų algas ir jiems skirtas išmokas V. Kondratovičius tvirtino manantis, kad sprendimas skirti priemokas pareigūnams, ištarnavusiems sistemoje daugiau negu 25 metus, pasiekė gerus rezultatus, nes tokiu būdu minėtus pareigūnus pavyko išlaikyti darbe.
„Jų (pareigūnų, ištarnavusių sistemoje daugiau negu 25 metus – ELTA) skaičiai tarnybose svyruoja nuo 20 iki 40 procentų. Didžiausias yra Muitinės departamente – apie 40 procentų“, – statistiką pateikę ministras.
ELTA primena, kad pernai Seimas priėmė sprendimą nuo šių metų 1–2 proc. padidinti pareiginę algą mažiausią darbo užmokestį gaunantiems statutiniams pareigūnams.
Taip pat numatyta 10 proc. didinti minimalius valstybės tarnautojų pareiginių algų koeficientus, skirti kompensaciją už ilgalaikę tarnybos trukmę, kad pareigūnai būtų motyvuoti ilgiau likti tarnyboje. 300 eurų kompensacija kas mėnesį mokama pareigūnams, ištarnavusiems 25 metus.
Šių metų valstybės biudžete visai vidaus reikalų sistemai skiriama 1,07 mlrd. eurų.
Anksčiau V. Kondratovičius apgailestavo, jog statutinių pareigūnų algos didinamos mažiau nei buvo numatyta. Anot jo, formuojant 2026 m. biudžetą atsirado kitų poreikių.
Vladislavas Kondratovičius, Vidaus reikalų ministras, Vidaus reikalų ministerija (VRM)
