VSAT: į Lietuvą bandė patekti 12 neteisėtų migrantų

Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba praėjusią parą į savo šalį neįleido 44 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė antradienį tokių asmenų nefiksavę.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 662.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
Susiję straipsniai
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
