Žiniasklaidos laisvės indekse Lietuva iš 14-os nukrito į 15 vietą

Pasak indekso rengėjų, situacija Lietuvoje nėra prasta – žurnalistai šioje šalyje esą dirba sąlyginai palankioje aplinkoje.
„Nepaisant teisinės sistemos trūkumų, ekonominių problemų ir įtampos su Vyriausybe, žurnalistai dirba sąlyginai palankioje aplinkoje“, – skelbia RSF.
Vis dėlto, pažymima, jog nerimą kelia praėjusių metų pabaigoje inicijuotos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisos.
Susiję straipsniai
Venecijos komisija įvertino LRT įstatymą: galutinę išvadą Seimo Kultūros komitetas teiks kitą savaitę
Į savų spaudimą K. Vilkauskas numojo ranka: komitetas rinksis ir kitą savaitę, iš opozicijos – liaupsės
„Nors Vyriausybės ir žurnalistų santykius temdo įtampa, kuri didėja su kiekviena nauja krize – ekonomine, socialine ar susijusia su sveikata – politiniai išpuoliai prieš žurnalistus yra reti. Tačiau žiniasklaidos priemonės dažnai susiduria su atsisakymu teikti valstybės saugomą informaciją be paaiškinimo. Žiniasklaidos reguliavimo ir priežiūros institucijos istoriškai veikė santykinai laisvai nuo politinės įtakos, tačiau neseniai pasiūlyti visuomeninio transliuotojo įstatymo pakeitimai sukėlė rimtą susirūpinimą dėl padidėjusio politinio spaudimo LRT ir jo nepriklausomybę saugančių apsaugos priemonių silpninimo“, – nurodo RSF.
Pirmoje vietoje – Norvegija, situacija prasčiausia Eritrėjoje
Pirmą vietą pasaulio žiniasklaidos laisvės indekse užima Norvegija, antroje vietoje – Nyderlandai, treti – estai. Toliau rikiuojasi Danija, Švedija, Suomija bei Airija.
Prasčiausiai iš 180 valstybių žiniasklaidos laisvė vertinama Eritrėjoje, Šiaurės Korėjoje bei Kinijoje.
„Šiais metais indekso analizė rodo nerimą keliantį žurnalistikos sąlygų pablogėjimą daugelyje pasaulio šalių, nepaisant pavienių pagerėjimo atvejų, nes 100 iš 180 šalių ir teritorijų spaudos laisvės rodiklis pablogėjo“, – nurodo indeksą kasmet skelbianti organizacija.
„Reporteriai be sienų“ („Reporters Without Borders“) yra nevyriausybinė, už žurnalistikos laisvę, pliuralizmą ir nepriklausomybę kovojanti tarptautinė organizacija, įkurta ir veikianti Paryžiuje, Prancūzijoje.
