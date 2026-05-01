„Šiandien mes švęsime“: M. Sinkevičius apie koaliciją nekalbės, sprendimą priims per gegužę

Šis suvažiavimas – šventinis, partijai minint 130 metų įkūrimo jubiliejų. Tiesa, susiklosčiusi situacija su partijos pirmininko pareigybe ir nuolatinės melodramos valdančiojoje koalicijoje atsipalaiduoti socialdemokratams neleidžia.
Savo viziją, kaip mato tolesnį darbą valdančiojoje daugumoje, pristatyti anksčiau žadėjo ir laikinasis LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Tačiau panašu, kad apie koaliciją šiandien kalbėti vis dėlto neketinama.
„Šiandien mes švęsime. 130 metų, labai į dideles problemas, situacijas gal nenersime. Tos temos yra sudėtingos, nevienareikšmiškos, jas paliksime gegužės mėnesiui. Keliu sau tikslą, kad per gegužės mėnesį mes galutinai pabaigtume koalicijos tematiką ir vienaip ar kitaip ją uždarytume“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
M. Maldeikis, R. Urbonaitė, K. Vilkauskas, O. Leiputė: ar dar liko vietos demokratijos šventėms?
„Tikrai čia ne šios dienos klausimas. Partija turės nuomonę“, – žurnalistams LSDP suvažiavime teigė ir premjerė Inga Ruginienė.
LSDP pirmininko rinkimai turėjo vykti tik 2027 metais, tačiau pernai, kai iš pareigų pasitraukė teisėsaugos dėmesio sulaukęs Gintautas Paluckas, M. Sinkevičius, kaip pirmasis jo pavaduotojas, automatiškai perėmė partijos vairą.
Susiję straipsniai
Laikinumo etiketė ir iš G. Palucko paveldėta partijos Valdybos sudėtis tapo kliuviniu, todėl nuspręsta šventinio LSDP suvažiavimo metu surengti neeilinius pirmininko rinkimus.
N. Cesiulis iš kovos pasitraukė, liko tik M. Sinkevičius
Vienintelis likęs kandidatas juose – pats M. Sinkevičius, kuris viešai yra išsakęs norą tapti oficialiu partijos vadovu. Intriga buvo likusi tik dėl Alytaus miesto mero Nerijaus Cesiulio. Jis vienintelis iki šiandien nebuvo atsiėmęs savo kandidatūros.
Tačiau prieš pat suvažiavimo pradžią žurnalistams N. Cesiulis pranešė partijos pirmininko pareigų nesieksiantis.
M. Sinkevičius, jei bus išrinktas partijos vadovu, pareigas turėtų eiti iki kitų metų pavasario, eilinių pirmininko rinkimų, tačiau politikas bando savo kadenciją prasiilginti.
Lrytas dar suvažiavimo išvakarėse susipažino su nutarimo dėl LSDP statuto pokyčių dokumentu. Jame – ir punktas, kad naujas partijos vadovas pareigas eitų ne metus, kaip planuota, o trejus.
„Nustatyti, kad 2026 m. gegužės 1 d. LSDP suvažiavime išrinktas LSDP pirmininkas ir jo pavaduotojai, taip pat 2025 m. gegužės 17 d. LSDP suvažiavime išrinkta LSDP taryba, Etikos ir procedūrų komisija ir Finansų komisija vykdo įgaliojimus iki 2029 m. ataskaitinio rinkiminio suvažiavimo“, – rašoma dokumente.
Dalies „socdemų“, ypatingai tų, kurie turi ambicijų ateityje pakovoti dėl partijos pirmininko posto, toks siūlymas nė kiek nesužavėjo. N. Cesiulis tvirtino ketinantis priešintis šiam paskutinės minutės pasikeitimui.
„Šita idėja man – nepriimtina. Aš tikrai kalbėsiu dėl šio klausimo. Demokratijos yra daugiau, kai yra dažnesni rinkimai, kai tu partijoje pasitikrini savo palaikymą, kai tu matai, kokie yra partijos reitingai. Jeigu šiandien kažkuriame didžiajame mieste bus išrinktas meras, jis net negalės patekti į jokius partijos valdymo organus, o tai yra neteisinga“, – aiškino N. Cesiulis.
„Mums reikia atidaryti duris jauniems žmonėms, kurie gali ateiti, kurie gali keisti partiją, o ne užsidaryti savame ratelyje“, – pažymėjo jis.
Anot socialdemokrato, klausimas dėl būsimojo pirmininko kadencijos ilginimo iki 2029 metų buvo keliamas partijos Valdyboje, tačiau tuomet tam esą nebuvo pritarta. Dėl to nutarime įrašytas punktas jam buvo staigmena.
Be kita ko, socialdemokratams bus pateiktas pasiūlymas partijos pirmininko kadenciją ilginti nuo dvejų iki ketverių metų.
N. Cesiulis: „Aš negaliu net žiūrėti į tą žmogų“
Prieš suvažiavimą su žurnalistais pabendravęs N. Cesiulis ir toliau laikėsi savo – su „Nemuno aušra“ ir jos lyderiu Remigijumi Žemaitaičiu socialdemokratams – ne pakeliui.
„Aš negaliu net žiūrėti į tą žmogų, kuris save vadina vyrišku galu. Pats užsirašo, pats save užsivadina ir pats sako, kad žmonės tyčiojasi. Jis tyčiojasi iš tautos, iš mūsų partijos. Mums kategoriškai ne pakeliui. Bet kažkodėl, galbūt noras išlaikyti postus toliau mus vienija su tuo žmogumi tolesniam darbui“, – piktinosi N. Cesiulis.
Tai kas laiko socialdemokratus su „aušriečiais“?
„Aš manau, kad visų noras būti valdžioje. Man keista, kai R. Žemaitaitis, būdamas valdžioje, kritikuoja valdžią. Jis pats gali daryti pokytį, ir nereikia kritikuoti. Reikia daryti sprendimus, o ne tyčiotis iš žmonių, iš paprastų žmonių, kurie ateina su plakatais, kurie nori pareikšti savo nuomonę. Jis tyčiojasi iš jų. O pats save išsivadina anuo galu“, – teigė meras.
R. Žemaitaitis antradienį feisbuke pasidalijo vienos proteste dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) pataisų dalyvavusios merginos nuotrauka, kurioje ji laiko, kaip dabar jau žinoma, kažkieno perkurtą plakatą. Jame – necenzūriniai žodžiai „Remyga b***s“.
Viešojoje erdvėje po šio įrašo kilo tikras šaršalas – mat vėliau paaiškėjo, kad mergina ant savo plakato buvo užsirašiusi visai kitokį tekstą, nei pasidalijo politikas. Kilo kalbos, esą R. Žemaitaitis pats perkūrė šią nuotrauką ir dabar ja viešai pasipiktino. Tikrasis užrašas ant plakato skambėjo taip: „Atsakomybė vis dar pakeliui?“.
N. Cesiulis tikisi, kad M. Sinkevičiaus žodžiai, jog gegužę bus peržiūrėta koalicijos sudėtis, yra ne tušti pažadai.
„Dabartinis laikinasis partijos pirmininkas sako, kad po šio renginio, po šio naujos Valdybos, Tarybos patvirtinimo lygtai turėtų būti pokyčiai su koalicija. Pažiūrėsime, ar taip bus. Girdime, kad vis daugiau partijos narių nemato darbo su R. Žemaitaičiu ir „Nemuno aušra“, – dėstė „socdemas“.
Jis mano, kad bendražygiai kalbėtis turėtų su demokratais, Mišrioje grupėje dirbančiais parlamentarais.
V. Blinkevičiūtė pasisakė dėl koalicijos
Žurnalistai savo poziciją dėl koalicijos pateikti paprašė ir europarlamentarės, buvusios partijos pirmininkės Vilijos Blinkevičiūtės. Ji, kaip įprasta, kalbėjo aptakiai, bet tarp eilučių leido suprasti, kad dabartinė koalicija gali dirbti toliau.
„Žinote, normalu, kad yra įvairių nuomonių. Aš politikoje esu labai labai seniai. Niekada nebuvo idealių koalicijų, nepriklausomai nuo to, kas yra pagrindinė varomoji jėga – ar tai būtų kairieji, ar tai būtų dešinieji. Kitaip sakant, niekada nebus idealių koalicijų, visą laiką bus vienokių ar kitokių problemų, bet, man atrodo, kad svarbiausia, jog yra priimami sprendimai.
O ar jie yra priimami? Taip. Ar kartais būna kibirkščių? Be abejo. Esame skirtingi žmonės, skirtingi politikai. Svarbiausia, kaip aš sakau, ar yra rezultatas dėl priimamų sprendimų“, – kalbėjo V. Blinkevičiūtė.
Ar ji mato tą rezultatą?
„Be abejo, aš manau, kad iš tikrųjų sprendimai yra priimami – Seime sprendimai yra priimami, Vyriausybėje sprendimai yra priimami. Ar būtų geriau? Nu gi visada gali būri geriau. Ar yra idealių koalicijų? Nė vienos neatsimenu. Netgi toje, kur aš kažkada prieš daugelį metų dirbau – irgi buvo visokiausių problemų. Ta yra absoliučiai natūralu“, – tęsė politikė.
Ar tai reiškia, kad pokyčių nereikia?
„Pokyčiai visą laiką yra gerai, bet kiekvienas pokytis turi būti labai gerai aptartas, išmąstytas, kad nebūtų padaryta klaidų. Aš visą laiką sakau, kad pokyčiai turi būti tada, kada jie yra reikalingi. Aš manau, kad mes visą laiką tai svarstome, mąstome, dedame pastangas, bet, vėlgi, aš visą laiką sakau, jog svarbiausia, kad Lietuvos žmonėms būtų priimami sprendimai“, – pakartojo V. Blinkevičiūtė.
„Na... Žinote, gi visokių yra žmonių“, – apie R. Žemaitaičio reputaciją taip pasisakė socialdemokratė.
Mindaugas SinkevičiusLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)socialdemokratai
Rodyti daugiau žymių