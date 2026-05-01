E. Masiulis padarė pažeidimą, kuris jam gali kainuoti lygtinį paleidimą iš kalėjimo

Apie tai, kad E. Masiulis gali netekti galimybės anksčiau laiko išeiti iš kalėjimo ir tris mėnesius negalės išvykti trumpalaikių išvykų laidoje „Atviro nervo krapštymas“ pranešė žurnalistas Dovydas Pancerovas. Jis tai pavadino „eksliuzyvine“ ir iki šiol neskelbta informacija, kurią gavo iš savo šaltinių.
Pasak D. Pancerovo, žmonės, kurie yra atlikę dalį bausmės, už gerą elgesį gauna galimybę dalyvauti „Pusiaukelės namų“ programoje.
„Tai yra, jie bausmę atlieka kalėjime, bet gali nustatytu maršrutu keliauti į darbą. Ir taisyklė pagrindinė ir esminė yra tokia, kad tu sakai: aš 8 val. išeisiu iš kalėjimo, po aštuonių penkios minutės būsiu šitoj sankryžoj, po aštuonių dešimt minučių – čia, tada užsuksiu į „Lidl“ dar nusipirkti bandelių ir tada devintą valandą jau būsiu biure. Ir tave bet kuriuo metu pagal tavo paties pasirašytą programą gali patikrinti. Ir jeigu tu padarai maršruto pažeidimą, ten priklausomai nuo to, kaip rimtai, tave gali tiesiog siųsti atgal į tą tikrąjį kalėjimą.
Tai kiek man yra žinoma, Eligijus Masiulis padarė maršruto pažeidimą“, - laidoje sakė žurnalistas.
Tai reiškia, kad dėl padaryto pažeidimo E. Masiulis tris mėnesius nebegalės gauti trumpalaikių išvykų.
„Ir, jeigu aš neklystu, bet čia yra mano interpretacija, bet manau, kad taip ir yra, kad jis nebegalės būti išleistas anksčiau laiko. Jo bausmė nebegalės būti sutrumpinta“, - sakė D. Pancerovas.
Gerai besielgiantys nuteistieji gali būti paleisti į laisvę atlikus 3/4 bausmės. E. Masiulio bausmė baigiasi 2029 m. pabaigoje. 2028 m. jis turėjo galimybę iš kalėjimo išeiti anksčiau laiko, tačiau dėl maršruto pažeidimo ši galimybė gali pradingti.
Eligijus Masiulislygtinis paleidimasDovydas Pancerovas
