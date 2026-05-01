I. Ruginienė: sprendimai dėl koalicijos – ne šios dienos klausimas

„Tikrai čia ne šios dienos klausimas. Partija turės nuomonę“, – žurnalistams LSDP suvažiavime teigė I. Ruginienė.
„Vėlgi, ne šios dienos klausimas“, – akcentavo ji.
Tuo metu pirmininko posto siekiančiam laikinajam LSDP lyderiui Mindaugui Sinkevičiui Vyriausybės vadovė link stiprybės.
„Manau, kad socialdemokratai tikrai išrinks patį geriausią pirmininką. Ne vieną dieną mačiau kaip Mindaugas dirba, jo vadovavimo patirtis, patirtis politikoje yra labai svarbi. Tikrai noriu palinkėti stiprybės, sutelkimo. Šiandien visai Lietuvai reikia susitelkimo, solidarumo ir palaikyti vienas kitą“, – žurnalistams LSDP suvažiavime teigė I. Ruginienė.
Kaip skelbta, penktadienį LSDP rinksis į suvažiavimą, kuriame bus išrinkta nuolatinė politinės jėgos vadovybė – pirmininkas bei jo pavaduotojai. Taip pat bus priimtos kelios rezoliucijos, galimi partijos statuto pasikeitimai.
Anksčiau laikinai partijai vadovaujantis Mindaugas Sinkevičius teigė, kad išrinkus nuolatinę politinės jėgos vadovybę paaiškės galimi LSDP sprendimai dėl galimų pokyčių valdančiojoje daugumoje.
M. Sinkevičius po balandžio viduryje vykusio partijos tarybos posėdžio taip pat tikino, kad per suvažiavimą kolegoms pristatys savo asmeninę viziją dėl tolesnių perspektyvų koalicijoje.
Diskusijos dėl tolesnio „aušriečių“ darbo valdančiojoje daugumoje tęsiasi kurį laiką. Jos ir vėl atsinaujino daliai frakcijos narių balsavus prieš Kapčiamiesčio poligono steigimo projektą. Pats politinės jėgos pirmininkas R. Žemaitaitis teigė pokyčių koalicijoje nebijantis.
Be to, kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ yra ne kartą išsakę ir kai kurie LSDP nariai.
M. Sinkevičius anksčiau teigė, kad dėl darbo koalicijoje „minimalūs“ pokalbiai su Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovais vyksta. Apie tai užsiminė ir šios frakcijos Seime seniūnas Lukas Savickas. Politikas tvirtino, jog „minimalūs“ pokalbiai su socdemais vyksta jau pusę metų.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro socialdemokratai, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime.