J. Olekas: jei G. Paluckas pasiliks Seime, tikriausiai pasiliks ir frakcijoje, tai jo asmeninis sprendimas

„Čia yra kiekvieno asmeninis sprendimas. Be abejo, organizacijai, partijai būtų kažkaip lengviau nusiplauti, akd čia jau ne mūsų reikalas, bet kiekvienas Seimo narys priima sprendimą, kaip jis vertina tą situaciją“, – prieš Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) suvažiavimą penktadienį žurnalistams sakė J. Olekas.
„Aš manau, kad jei jis pasiliks Seime, tai tikriausiai pasiliks ir frakcijoje“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, generalinei prokurorei Nidai Grunskienei į Seimą išsiuntus kreipimąsi dėl buvusio premjero, parlamentaro G. Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimo, prezidentas ketvirtadienį sakė, kad pasirodžius naujausiai informacijai, ekspremjeras turėtų atsisakyti parlamentaro mandato arba trauktis iš Seimo socialdemokratų frakcijos. Tačiau, šalies vadovo teigimu, tai turi būti asmeninis politiko sprendimas.
Tiesa, pats G. Paluckas TV3 žinioms trečiadienį teigė neketinantis atsisakyti mandato. Taip pat praėjusią savaitę naujienų portalui „Lrytas“ jis sakė, kad savo iniciatyva iš frakcijos trauktis neplanuoja.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę Generalinė prokuratūra pranešė prašanti Seimo panaikinti ekspremjero G. Palucko teisinę neliečiamybę.
Generalinės prokurorės N. Grunskienės Seimui išsiųstame kreipimesi nurodoma, kad prašymas pateiktas įvertinus šiuo metu turimus duomenis pernai pradėtame ikiteisminiame tyrime. Jis atliekamas pagal baudžiamojo kodekso 228 straipsnio „Piktnaudžiavimas“ antrą dalį ir 189-ojo straipsnio „Neteisėtas praturtėjimas“ pirmąją dalį.
Kreipimesi nurodoma, jog Seimo narys su žmona Ilma Palucke neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkst. eurų vertės turto – įnešant grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius įsigyjant automobilius, nekilnojamąjį turtą bei vertybinius popierius. Šį turtą ekspremjeras su sutuoktine galėjo įsigyti nuo 2010 m. gruodžio iki 2024 m. pabaigos. Pasirodžius šiai informacijai, politikas tvirtino stabdantis narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP), teigė sutiksiantis, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas supaprastinta tvarka.
Šią savaitę „Verslo žinios“ skelbė, kad buvęs premjeras nuo balandžio 21 d. nebeturi akcijų elektronikos gaminių įmonėje „Emus“. Vieninteliu jos akcininku liko politiko verslo partneris ir įmonės vadovas Mindaugas Milašauskas.
Tuo metu tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“ pranešė, kad Generalinė prokuratūra areštavo parlamentaro nekilnojamąjį turtą.