J. Olekas: mes esame ne griaunanti, o statanti partija

„Mindaugas Sinkevičius minėjo, kad žmonės gerbia ne tas partijas, kurios daug kalba. Žmonės gerbia tas partijas ir tuos lyderius, kurie padaro, kaip sakė iš ekrano buvęs pirmininkas, ekscelencija Algirdas Brazauskas“, – LSDP suvažiavimo metu į dalyvius kreipėsi J. Olekas.
„Mes esame ne griaunanti, bet statanti partija. Mes pastatėme Valdovų rūmus, mes pastatysime Tautos namus, mes pastatysime Nacionalinį stadioną ir net sutvarkysime Sporto rūmus“, – akcentavo politikas.
Pasak jo, lietuvių tauta turi būti kultūringa, išsimokslinusi, o socialdemokratai turi žmonėms užtikrinti darbą ir solidarumą.
„Tokioje visuomenėje norės visi gyveni ir kitais metais norės perrinkti mūsų savivaldos narius tarybose, o dar kitais – Seime“, – pabrėžė J. Olekas.
„Kolegos, aš labai kviečiu susitelkti ir bendromis pastangomis šiandien turėsime ne laikiną, o nuolatinį lyderį. Bet turėkime ir tvirtą komandą. (...) Jeigu mes norime laimėti, mums reikia komandos. Nežiūrėkime, ką kalbės mūsų oponentai. Šiek tiek perfrazuokime Rondo dainą. Nežiūrėk, ką kalba oponentai, nežiūrėk, ką klausia žurnalistai, bet būk savimi“, – apibendrino Seimo pirmininkas.
Kaip skelbta, penktadienį LSDP susirinko į suvažiavimą, kur bus išrinkta nuolatinė partijos vadovybė. Pernai liepą iš LSDP pirmininko pareigų pasitraukus Gintautui Paluckui, šias pareigas laikinai perėmė Jonavos rajono meras M. Sinkevičius.