K. Vilkauskas ragina LSDP kuo greičiau priimti sprendimus dėl koalicijos: nenaudinga toleruoti įvairius pažeidimus

„Čia vienas iš jau eilinių pono Žemaitaičio pažeidimų (…). Manau, kad socialdemokratai sprendimus dėl koalicijos turėtų priimti kuo greičiau, nes tai nėra naudinga ir prieš artėjančius savivaldybių rinkimus, ir šiaip, kaip rimtai, solidžiai politinei jėgai, daugiau toleruoti įvairius partnerių pažeidimus“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė K. Vilkauskas.
„Sakiau nuo pat mūsų koalicijos suformavimo, kad aš matyčiau visai kitą koaliciją, be „Nemuno aušros“ – nieko naujo nepasakiau, tą buvau pasakęs ir įvairiuose mūsų partijos formatuose. Tikrai matyčiau, kad turėtume galvoti apie kitokią koalicijos sudėtį“, – akcentavo jis.
Politikas sako, kad „aušriečių“ vietą valdančiojoje daugumoje galėtų užimti Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
„Nors ir labai nukraujavę yra „Vardan Lietuvos“, neteko savo vadovo – manau, kad ten yra žmonių, kurie per ilgametę politinę patirtį yra įgiję kompetencijų. Manau, kad tai būtų partneriai, kurie kartu su socialdemokratais galėtų nuveikti dar daug gerų darbų“, – dėstė socialdemokratas.
K. Vilkausko teigimu, tai, kad koalicijoje reikalingi pokyčiai, indikuoja ir šešių užsienio lietuvių bendruomenių kreipimasis, prašant, jog Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijai vadovautų ne „aušriečiai“, o kitos valdančiosios partijos.
„Pasaulio lietuviai yra tikrai galinga organizacija, jie šiaip sau sprendimų nepriiminėja, visada stengiasi nesikišti į politiką. Tačiau matant situaciją mūsų valstybėje ir kiek yra susidariusių signalų, kad socialdemokratams reikia padaryti kitokį sprendimą, dar kartą liudija ir pasaulio lietuvių nuomonė“, – tikino politikas.
Kaip skelbta, penktadienį LSDP rinksis į suvažiavimą, kuriame bus išrinkta nuolatinė politinės jėgos vadovybė – pirmininkas bei jo pavaduotojai. Taip pat bus priimtos kelios rezoliucijos, galimi partijos statuto pasikeitimai.
Anksčiau laikinai partijai vadovaujantis Mindaugas Sinkevičius teigė, kad išrinkus nuolatinę politinės jėgos vadovybę paaiškės galimi LSDP sprendimai dėl galimų pokyčių valdančiojoje daugumoje.
M. Sinkevičius po balandžio viduryje vykusio partijos tarybos posėdžio taip pat tikino, kad per suvažiavimą kolegoms pristatys savo asmeninę viziją dėl tolesnių perspektyvų koalicijoje.
Diskusijos dėl tolesnio „aušriečių“ darbo valdančiojoje daugumoje tęsiasi kurį laiką. Jos ir vėl atsinaujino daliai frakcijos narių balsavus prieš Kapčiamiesčio poligono steigimo projektą. Pats politinės jėgos pirmininkas R. Žemaitaitis teigė pokyčių koalicijoje nebijantis.
Be to, kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ yra ne kartą išsakę ir kai kurie LSDP nariai.
M. Sinkevičius anksčiau teigė, kad dėl darbo koalicijoje „minimalūs“ pokalbiai su Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovais vyksta. Apie tai užsiminė ir šios frakcijos Seime seniūnas Lukas Savickas. Politikas tvirtino, jog „minimalūs“ pokalbiai su socdemais vyksta jau pusę metų.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro socialdemokratai, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime.