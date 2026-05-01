LRT: dėl faktiškai sumažėjusio biudžeto paankstinta kai kurių laidų sezono pabaiga

„2026 m. LRT TELEVIZIJOS ir LRT PLIUS laidų tinklelis baigiasi kiek anksčiau, nei įprasta, gegužės viduryje. Kai kurių laidų sezono pabaiga paankstinta dėl faktiškai sumažėjusio biudžeto“, – nurodo Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT).
Toks pareiškimas lrt.lt portale pasirodė žiūrovams teiraujantis, kodėl šiemet ne vienos laidos sezonas baigiasi anksčiau nei ankstesniais metais.
„Sprendimą sutrumpinti sezoną lėmė tai, kad buvo įšaldytas LRT biudžetas, nors formaliai 2026 m. valstybės asignacijos nepasikeitė, dėl infliacijos ir augančių sąnaudų galimybės faktiškai yra sumažėjusios. Papildomai biudžetą mažina ir išaugusios techninės išlaidos – LRT centrui padidinus įkainius, antžeminės transliacijos sąnaudos šiemet bus apie 1,8 mln. eurų didesnės nei pernai“, – nurodo LRT.
„Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, LRT siekia atsakingai valdyti turimus resursus, kartu užtikrindamas kokybišką turinį žiūrovams“, – akcentuoja visuomeninis transliuotojas.
ELTA primena, kad pernai lapkritį Seimas pritarė „aušriečių“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų siūlymui įšaldyti dabartinį LRT skiriamą finansavimą.
Pagal šią iniciatyvą, ateinančius trejus metus visuomeninio transliuotojo veiklai siūloma skirti apie 80 mln. eurų.
Be to, pritarta, kad po 2029 m. LRT turėtų būti skiriama 0,75 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) pajamų ir 0,8 proc. akcizo lėšų.