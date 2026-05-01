M. Sinkevičius suvažiavimo metu kreipėsi į socialdemokratus: žmonės pavargo nuo arogancijos politikoje

„Pastarieji metai Lietuvoje daugeliui žmonių buvo sunkūs. Žmonės pavargo. Pavargo nuo arogancijos politikoje. Pavargo nuo nuolatinio moralizavimo. Pavargo nuo valdžios tono, kuris dažnai skambėjo taip, tarsi paprastas žmogus būtų problema, kurią reikia pataisyti. Ir todėl konservatorių valdymo laikotarpis paliko labai gilų nusivylimą. Ne todėl, kad žmonės nenori reformų. Žmonės nori reformų. Tačiau žmonės nenori būti žeminami. Nenori būti mokomi iš aukšto. Nenori jausti, kad regionų problemos yra antraeilės. Nenori valdžios, kuri kartais daugiau dėmesio skiria komunikacijai negu žmogui“, – kreipdamasis į socialdemokratus kalbėjo M. Sinkevičius.
„Per ilgai Lietuvoje buvo kuriama politika, kurioje kartais atrodė svarbiau gerai atrodyti televizijoje ar socialiniuose tinkluose negu girdėti žmones. Ir tai sukūrė labai pavojingą dalyką. Didžiulį visuomenės susvetimėjimą su valstybe. Bičiuliai, žmonės pradėjo jausti, kad vieniems Lietuvoje galioja vienos taisyklės, o kitiems — visai kitos. Ir kai valstybėje atsiranda toks jausmas — pradeda nykti pasitikėjimas“, – akcentavo jis.
Pasak LSDP laikinojo pirmininko, Lietuvos gyventojai yra nusivylę, mat jiems nebuvo pateikti atsakymai į daugelį istorijų, susijusių su viešųjų ir privačių interesų derinimu, daroma įtaka ar ryšiais. Tai, pasak M. Sinkevičiaus, berčia manyti, jog tam tikroms asmenų grupėms šalyje taikomi visai kitokie standartai nei daugumai.
„Žmonės iki šiol neturi aiškių atsakymų į daugelį rezonansinių istorijų. Klausimų dėl interesų. Dėl ryšių. Dėl įtakos. Dėl milijoninių istorijų. Dėl viešojo ir privataus intereso ribų. Ir problema net ne vien konkrečiose pavardėse ar istorijose. Didžiausia problema — visuomenės jausmas, kad kai kurie klausimai taip ir lieka neatsakyti. Kad vieniems taikomi maksimalūs standartai. O kitiems — stebėtinai daug tylos“, – teigė politinės jėgos lyderis.
LSDP lyderis: reikia kalbėti apie žiniasklaidos laisvę, bet visuomenė turi teisę klausti
Savo kalboje socialdemokratų lyderis pažymėjo ir laisvos žiniasklaidos svarbą demokratinėje valstybės sistemoje. Vis dėlto, pasak jo, būtina atsakyti ir į visuomenei kylančius klausimus, ypač, jei jie yra apie gyventojų lėšomis išlaikomos institucijos priimamų sprendimų skaidrumą.
„Turime kalbėti apie žiniasklaidos laisvę, kuri yra būtina demokratijos sąlyga, tačiau manau, kad nei viena institucija negali būti aukščiau visuomenės klausimų ir interesų, ypač – tada, kai institucija yra finansuojama visuomenės, žmonių pinigais“, – akcentavo M. Sinkevičius.
„Visuomenė turi klausti ir turi teisę klausti, kaip naudojamos lėšos, kaip priimami sprendimai, ar atstovaujamos ir girdimos visos visuomenės pusės? Kai kyla klausimų dėl Valstybės kontrolės išvadų, dėl skaidrumo, politikai neturėtų apsimesti, kad problemos nėra“, – kalbėjo jis.
Kaip skelbta, penktadienį Jonavoje vyksta LSDP suvažiavimas, skirtas partijos 130-osioms įkūrimo metinėms paminėti. Jo metu bus išrinkta nuolatinė politinės jėgos vadovybė – pirmininkas bei jo pavaduotojai. Taip pat bus priimtos kelios rezoliucijos, galimi partijos statuto pasikeitimai.
ELTA primena, kad pernai liepą iš LSDP pirmininko pareigų pasitraukus Gintautui Paluckui, šias pareigas laikinai perėmė Jonavos rajono meras M. Sinkevičius.G. Paluckas iš pareigų pasitraukė po to, kai vasarą buvo paskelbti keli žurnalistiniai tyrimai, susiję su jo verslo ir praeities ryšiais.
Praėjusią savaitę Generalinė prokuratūra pranešė prašanti Seimo panaikinti ekspremjero G. Palucko teisinę neliečiamybę.
Generalinės prokurorės N. Grunskienės Seimui išsiųstame kreipimesi nurodoma, kad prašymas pateiktas įvertinus šiuo metu turimus duomenis pernai pradėtame ikiteisminiame tyrime. Jis atliekamas pagal baudžiamojo kodekso 228 straipsnio „Piktnaudžiavimas“ antrą dalį ir 189-ojo straipsnio „Neteisėtas praturtėjimas“ pirmąją dalį.
Kreipimesi nurodoma, jog Seimo narys su žmona Ilma Palucke neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkst. eurų vertės turto – įnešant grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius įsigyjant automobilius, nekilnojamąjį turtą bei vertybinius popierius. Šį turtą ekspremjeras su sutuoktine galėjo įsigyti nuo 2010 m. gruodžio iki 2024 m. pabaigos. Pasirodžius šiai informacijai, politikas tvirtino stabdantis narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP), teigė sutiksiantis, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas supaprastinta tvarka.
„Verslo žinios“ skelbė, kad buvęs premjeras nuo balandžio 21 d. nebeturi akcijų elektronikos gaminių įmonėje „Emus“. Vieninteliu jos akcininku liko politiko verslo partneris ir įmonės vadovas Mindaugas Milašauskas.
Tuo metu tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“ pranešė, kad Generalinė prokuratūra areštavo parlamentaro nekilnojamąjį turtą.