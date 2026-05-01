Šalies vadovai sveikina gyventojus Tarptautinės darbo dienos proga

„Šiandien pažymime kiekvieno dirbančio žmogaus prasmingas kasdienes pastangas, sąmoningą bei kūrybišką veiklą ir indėlį į mūsų šalies gerovę. Dirbantys žmonės kuria naują vertę, stiprina bendruomenes, kiekvienas savitu būdu įvairiausiose gyvenimo sferose įgyvendina asmeninį pašaukimą. Visų dirbančiųjų pastangos kartu paėmus ne tik kelia mūsų valstybės ekonomiką, bet ir kuria stiprią, orią, savimi pasitikinčią, vieningą visuomenę“, – sakoma šalies vadovo sveikinime.
„Augantis pasitikėjimas, konstruktyvios derybos ir bendras siekis užtikrinti sąžiningas darbo sąlygas rodo, kad einame teisingu keliu. Eidami šiuo keliu toliau ne tik kelsime darbuotojų gerovę, bet ir stiprinsime verslo aplinką bei visos šalies ekonomiką“, – akcentuoja G. Nausėda.
Savo ruožtu premjerė atkreipia dėmesį į socialinio saugumo, darbdavių ir darbuotojų santykių svarbą.
Susiję straipsniai
„Gegužės 1-oji atkreipia dėmesį į darbuotojų teisių, socialinio saugumo, darbdavių ir darbuotojų santykių klausimus, svarbius mums kaip visuomenei. Nes sėkmingi esame tik tada, kai ginamas ir labiausiai pažeidžiamo žmogaus orumas. Kai neskirstome profesijų į prestižines ir mažareikšmes, o gerbiame pastangas ir sąžiningai atliekamą pareigą. Kai pastebime ir vertiname tylų, neapmokamą, bet ne mažiau realų ir dažniausiai moterims vis dar neproporcingai tenkantį darbą – namuose, kur auginami vaikai, prižiūrimi ir slaugomi seneliai ar ligoniai, rūpinamasi buitimi“, – akcentuoja ministrė pirmininkė.
„Visuomenė keičiasi, kinta ekonomika, gimsta naujos ir nyksta senosios specialybės, tačiau šiandien labiau nei bet kuriame istorijos taške esame susaistyti įvairiuose darbuose kuriamos naudos mums ir valstybei: dėka mokytojų, gydytojų, slaugytojų, pardavėjų, valstybės tarnautojų, vairuotojų, valytojų, pareigūnų, karių ir visų kitų profesijų atstovų. Ši diena yra priminimas apie darbo prasmę ir tai, kad darbas nėra tik abstrakcija – už jo visuomet yra žmogus“, – sakoma I. Ruginienės sveikinime.
Tarptautinės darbo dienos ištakos pasaulyje siekia 1886 m. Atkūrus nepriklausomybę, Lietuvoje oficialia švente ji pripažinta 1996 m., siekiant atkreipti dėmesį į darbuotojų teises.