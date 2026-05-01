Skandalingasis lenkų politikas G. Braunas atvyks į Vilnių: savivaldybės leidimų neprašyta, skelbia, ką darys

Tai ketvirtadienį savo įraše socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje patvirtino jo vadovaujama partija „Lenkijos karūnos konfederacija“.
„Lenkų parado išvakarėse Vilniuje susitikime aptarti tiek gyvenantiems šalyje, tiek išsibarsčiusiems po visą pasaulį lenkams svarbių klausimų. Mums, lenkams, kad ir kur jie gyventų, jie yra svarbūs. Vieni paliko tėvynę, kiti liko ten, kur ištisas kartas gyveno jų protėviai – juos paliko tik sienos“, – ketvirtadienį skelbė „Konfederacija“.
G. Braunas anksčiau kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę prašydamas išduoti leidimą gegužės 1 dieną organizuoti renginį prie Adomo Mickevičiaus paminklo.
Atsižvelgiant į viešai žinomą informaciją apie G. Brauno kontraversiškus veiksmus ir provokacijas, Vilniaus miesto savivaldybė kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą (VSD) dėl tolimesnių rekomendacijų.
VSD savo ruožtu teigė, kad neturi žvalgybos informacijos apie G. Brauno ir kitų radikalios dešiniosios partijos „Lenkijos karūnos konfederacija“ politikų vizito Vilniuje keliamą grėsmę valstybės saugumui.
Visgi, Vilniaus meras Valdas Benkunskas pareiškė, kad atsižvelgiant į politiko veiklą ir Lietuvos saugumo interesus, sostinės savivaldybė prieštarauja G. Brauno ir „Lenkijos karūnos konfederacijos“ renginio organizavimui gegužės 1 d.
Eltai penktadienį pasiteiravus, ar po šio sprendimo G. Braunas ar jo komanda kreipėsi į savivaldybę papildomai, ši atsakė, jog ketvirtadienio duomenimis, naujų pranešimų negauta.
„Jei renginys iki 15 žmonių – techniškai leidimo nereikia, bet turėtų informuoti savivaldybę apie organizavimą. Vakar popietės duomenimis, pranešimų gavę nebuvome“, – teigė sostinės savivaldybė.
ELTA primena, kad G. Brauno susitikimas su gyventojais turėjo įvykti „Vilniaus kultūros ir dvasingumo centro“ patalpose. Visgi, kaip vėliau pareiškė patalpas valdantis Pranciškonų vienuolynas, salės rezervacija buvo atšaukta. Aiškinta, kad ji atlikta per trečiąjį asmenį, todėl nebuvo žinoma, kad planuojamas renginys gali būti politinio pobūdžio. Pranciškonų kultūros centras teigia neturėjęs ir neturintis jokio ryšio su G. Braunu, tikina politiko niekada nekvietęs.
Anksčiau „Lenkijos karūnos konfederacija“ pranešė dalyvausianti tradiciniame Vilniuje vyksiančiame šventiniame parade gegužės 2 d., kai yra minima lenkų, gyvenančių užsienyje, diena. Visgi nepatikslinta, ar eisenoje dalyvaus ir pats G. Braunas.
G. Braunas nuo 2019 m. iki 2024 m. buvo Lenkijos parlamento narys, o „Lenkijos karūnos konfederacijos“ partijai vadovauja nuo 2019 m. Nuo 2024 m. jis yra Europos Parlamento (EP) narys.
Politikas viešojoje erdvėje apibūdinamas kaip radikalių ir provokuojančių pažiūrų: griežtai kritikuoja Europos Sąjungą (ES), pasisako prieš LGBT teises. Jis taip pat buvo kritikuotas, kai Lenkijos parlamente užgesino žydų religinę žvakę – toks poelgis pavadintas antisemitiniu.
G. Braunas yra pasisakęs ir apie Lietuvą – socialiniame tinkle „X“ politikas pareiškė, jog Lenkijos kariuomenė „neturėtų pakelti nė piršto gindama šią mažą, ištuštėjusią, bjaurią, antilenkišką, bismarkišką, anglosaksišką ir žydišką būtybę, kuri yra Lietuva“. Jis taip pat paragino stabdyti Vilniaus lietuvinimą.
Be to, politikas pasisako prieš tai, ką jis vadina „Lenkijos ukrainizacija“, prieš Lenkijoje gyvenančius imigrantus ir pabėgėlius iš Ukrainos, kritikuoja Varšuvos paramą Kyjivui.