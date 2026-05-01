V. P. Andriukaitis: žodžio laisvę griauna tie, kurie melagingai skleidžia informaciją apie laisvo žodžio suvaržymą

Politikas pažymi, jog jo atstovaujama politinė jėga visuomet gynė laisvą žodį ir visada priešinsis bet kokiems bandymams uzurpuoti visuomeninį transliuotoją. Tokiam pareiškimui pritarė visi LSDP suvažiavimo dalyviai.
„Siūlau tokį trumpą pareiškimą LSDP suvažiavimui (…). LSDP per visus 130 metų tvirtai gynė ir gins minties, sąžinės, spaudos ir žodžio laisvę. Tai demokratinės ir pliuralistinės Lietuvos visuomenės sugyvenimo pagrindas. Tai niekam nesuteikia teisės uzurpuoti nacionalinį eterį ir tik per savo ideologines nuostatas vertinti, ar Lietuvoje yra grėsme laisvam žodžiui“, – LSDP suvažiavime penktadienį kalbėjo V. P. Andriukaitis.
„Atremdami bet kokius bandymus apšmeižti Lietuvą tarptautinėje erdvėje, melagingai kaltinant, kad joje varžomos laisvo žodžio, minties, sąžinės ir spaudos demokratinės laisvės, pabrėžiame, kad būtent tie, kurie šią melagingą informaciją skleidžia, savo rankomis tas laisves griauna, taip pamindami konstitucines žmogaus minties, spaudos ir žodžio laisves Lietuvoje. LSDP visada priešinsis bet kokioms pastangoms vienai ar kitai politinei grupei uzurpuoti nacionalinį eterį ir primesti visai visuomenei savąjį laisvo žodžio supratimą“, – akcentavo jis.
Pareiškimui vienbalsiai pritarta
V. P. Andriukaičiui pristačius šį pareiškimą, jam LSDP suvažiavime buvo vienbalsiai pritarta.
„Jeigu yra pritarimas tokio parieškimo priėmimui, mes galime jį irgi šiandien priimti. Manau, kad tekstas subalansuotas. Gal redakcinė komisija jį dar pakoreguos dėl sakinių struktūros, skyrybos ar kitų elementų, nepakeičiant turinio ir pagrindinės minties“, – V. P. Andriukaičiui pristačius pareiškimą kalbėjo M. Sinkevičius.
„Pareiškimui (…) vienbalsiai pritarta“, – suvažiavimo dalyviams išreiškus savo valią konstatavo socialdemokratų lyderis.
ELTA primena, kad naujajame LRT įstatymo pataisų projekte, kurį šiuo metu svarsto Seimas, numatomas visuomeninio transliuotojo Valdybos atsiradimas, Tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas.
Šias pataisas rengusi Seimo pirmininko Juozo Oleko sudaryta darbo grupė taip pat numatė, kad „LRT naudojamuose kanaluose ir LRT interneto svetainėje be Tarybos leidimo neleidžiama veikti kitoms žiniasklaidos priemonėms. Asmenys, kurie valdo ar yra vieši kitų žiniasklaidos priemonių atstovai, gali dalyvauti LRT turinyje tik pagal LRT tarybos patvirtintas redakcinės politikos sąlygas, deklaravę interesų konfliktus“.
Dėl šių pataisų praėjusį savaitgalį vyko dar vienas mitingas Katedros aikštėje.
Naujosios pataisos parengtos po to, kai pernai gruodį valdančiųjų atstovai Seime siekė skubos tvarka priimti kitus pakeitimus dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos.