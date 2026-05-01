VSAT: į Lietuvą bandė patekti 5 neteisėti migrantai

2026 m. gegužės 1 d. 08:09
Ketvirtadienį į Lietuvą iš Baltarusijos bandė patekti 5 neteisėti migrantai, praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba praėjusią parą į savo šalį neįleido 123 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė trečiadienį tokių asmenų nefiksavę.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 667.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
