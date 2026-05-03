Mįslingai Rusijoje miręs buvęs „Yandex“ vadovas turėjo Lietuvos pilietybę

„Patvirtiname, kad Sergej Loiter išties turėjo Lietuvos pilietybę“, – nurodė institucija.
Kaip skelbiama S. Loiterio socialinio tinklo „Linkedin“ paskyroje, jis studijavo Lietuvoje – Vilniaus universitete (VU) baigė matematikos studijas, taip pat Lietuvoje įsikūrusiame ISM vadybos ir ekonomikos universitete baigė vadybos ir verslo administravimo studijas.
Apie netektį pranešė ir Vilniaus Licėjaus Alumnų bendruomenė, teigdama, kad S. Loiteris taip pat buvo gimnazijos alumnas, licėjaus rėmėjas.
„Su giliu liūdesiu pranešame, kad netekome Licėjaus Alumni bendruomenės nario, ypatingo žmogaus ir nuoširdaus Licėjaus Alumni Fondo rėmėjo Sergej Loiter (XI laida). Sergejaus darbai buvo labai prasmingi mūsų bendruomenėje. Jo gerumas, atsidavimas ir tikėjimas tuo, ką darome, įkvėpė daugelį ir padėjo augti ne vienam“, – skelbiama „Vilniaus Licėjus Alumni“ socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
Kaip skelbė ELTA, 42 metų S. Loiteris buvo vienas iš keturių žvejų, kurie dingo po to, kai balandžio 24 dieną Volgogrado regione motorine valtimi per audrą išplaukė į upę, pranešė vietos Rusijos portalas V1.RU.
Vieno žvejo kūnas tą pačią dieną buvo rastas ant Volgos kranto, o kitą dieną – dar dviejų, iš kurių vienas vėliau buvo atpažintas kaip S. Loiterio.
Tai, kad jis turėjo Lietuvos pilietybę, pirmadienį skelbė „Delfi“, remdamasis „Kommersant“ informacija.
2022–2024 m. S. Loiteris dirbo komercijos direktoriumi vienoje didžiausių Rusijos technologijų įmonių „Yandex“, vėliau jis prisijungė prie jos tarptautinio padalinio „Yando“, kuris buvo atskirtas nuo pagrindinės bendrovės ir po 2024 m. užbaigtos restruktūrizacijos veikia savarankiškai.
Kaip jis pats skelbė „Linkedin“, 2012 m. buvo įkūręs platformą „Auklytes.lt“, skirtą tėvams, ieškantiems auklės. Tiesa, vėliau šį verslą pardavė. Taip pat jis buvo nurodęs, kad jo gimtosios kalbos yra lietuvių ir rusų.
Staigios mirtys
Dingusiu per šį incidentą laikomas Aleksandras Nazarovas, žymus Volgogrado verslininkas ir vystytojas, kurį V1.RU įvardijo kaip S. Loiterio uošvį ir kuris, kaip pranešama, taip pat buvo laive.
V1.RU teigimu, vienas iš rastų kūnų taip pat, manoma, yra asmeninio verslininko vairuotojo Igorio Prochorovo. Portalas, remdamasis šaltiniais, teigė, kad I. Prochorovo kūne „buvo aptikti galvos sužalojimai“.
S. Loiterio mirtis tapo dar viena iš daugybės staigių ar nepaaiškinamų mirčių tarp Rusijos elito atstovų po Maskvos 2022 m. pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą.
Žiniasklaidos duomenimis, pastaraisiais metais neaiškiomis aplinkybėmis mirė mažiausiai 20 kitų aukšto rango Rusijos įmonių vadovų, įskaitant Aleksejų Sinicyną, trąšų ir kalnakasybos verslo atstovą, kurio kūnas pernai rugsėjį Kaliningrade buvo rastas be galvos.
Nuo 2022 m. pradžios mįslingomis aplinkybėmis taip pat mirė aukščiausio rango generolai, žvalgybos pareigūnai ir su valstybe susijusių bendrovių vadovai.
