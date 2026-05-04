Anykščių „socdemams“ užkliuvo lošimų salonas ir „Humana“: kenkia miesto prestižui?

Praėjusią savaitę Anykščių rajono savivaldybės politikai svarstė, ar pratęsti leidimą organizuoti lošimus miesto centre įsikūrusiam salonui. Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) atstovas Anykščių taryboje Virgaudas Puodžiukas kritikavo siūlymą ir nurodė manantis, kad tokie verslai miesto širdyje veikti neturėtų – esą tai kenkia Anykščių įvaizdžiui.
Kitas „socdemas“ Donatas Krikštaponis tvirtino manąs, kad miesto prestižui kenkia ir centre veikianti dėvėtų prekių parduotuvė.
Tokios politikų remarkos neliko pastebėtos ir sulaukė aštrios kritikos.
Mano, kad kenkia miesto įvaizdžiui
Mano, kad kenkia miesto įvaizdžiui
Praėjusią savaitę Anykščių savivaldybės Biudžeto ir ekonomikos komitetas svarstė, ar miesto centre įsikūręs bendrovės „Unigames“ salonas gali toliau organizuoti lošimus.
Įstatymas numato, kad bendrovė gali kreiptis į Lošimų priežiūros tarnybą, prašant išduoti ar pratęsti leidimą dėl lošimų punkto veiklos, tik gavus atitinkamą savivaldybės sutikimą.
Šis iš pirmo žvilgsnio techninis klausimas komiteto posėdyje sulaukė aštrių poros „socdemų“ replikų. V. Puodžiukas tvirtino nepritariantis siūlymui ir akcentavo, kad, jo įsitikinimu, miesto centre neturėtų veikti lošimų vietos. Anot savivaldos politiko, tai „tikrai garbės nedaro“.
Socialdemokratas taip teigė, remdamasis ir užsienio praktikomis. Pavyzdžiui, pabrėžė jis, Madride lošimų salonai veikia tik užmiestyje – esą galioja griežti ribojimai, kur ir kaip gali veikti lošimų verslas.
„Madride buvau. Iškėlė lošimo namus į užmiestį ir neleidžia, yra griežtai apribota, kad miesto centre jokio lošimo neturėtų (būti – Lrytas). Ir aš čia pilnai pritariu (...), taip ir Lietuvoje turėtų būti, bet pas mus tos visos lošimo bendrovės ir Vilniuje, ir centre su visomis reklamomis... Tai, iš tikrųjų, žinome, kokie iš to socialiniai nuostoliai“, – komiteto posėdyje kalbėjo V. Puodžiukas.
„Įvaizdis tai yra labai blogas, mano nuomone. Iš kultūringos šalies atvykusiems žmonėms tai yra... Čia trečio pasaulio šalis. Aš pasakau savo nuomonę ir aš susilaikysiu. Bet aš manau, kad mes neturime kuo pakeisti jų, nes niekas nenori nuomoti“, – pridūrė „socdemas“.
Jam antrinti suskubo kolega socialdemokratas D. Krikštaponis. Tiesa, jo nuomone, Anykščių įvaizdžiui kenkia ir miesto centre veikianti dėvėtų prekių parduotuvė „Humana“.
„Tas pats kaip „Humana“, klausyk, pačiame centre. Ar čia jau yra, kaip sakant, prestižas miesto?“ – kėlė klausimus jis.
Pasipiktino „socdemų“ vertinimais
Pirmieji apie posėdyje nuskambėjusias „socdemų“ replikas dėl Anykščių miesto prestižo pranešė anyksta.lt.
Tokie socialdemokratų vertinimai neliko nepastebėti ir gerokai suerzino Seimo narį, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovą Tomą Tomiliną. Tiesa, jis atkreipė dėmesį į nejautrią D. Krikštaponio remarką apie dėvėtų drabužių parduotuvę.
Socialiniame tinkle „Facebook“ parlamentaras rašė, jog ši pozicija išduoda gerokai rimtesnes problemas valdžioje ir socialdemokratų gretose.
„Kažkas supuvo Danijos karalystėje – yra viena garsiausių citatų iš Williamo Shakespeare‘o tragedijos „Hamletas“. Frazė vartojama apibūdinti situaciją, kai jaučiama, jog kažkas yra negerai, neteisinga ar dviprasmiška, net jei akivaizdžių įrodymų dar nėra. Tai užuomina apie gilesnes problemas valdžioje ar visuomenėje.
Štai Anykščių garbingas „socdemų“ vadas gegužės 1-ąją pasipiktino, kad mūsų miestelio centro vaizdą žaloja „Humanos“ parduotuvė. Kaip čia jis šalia skurdžių kavutę saulėje gers? Parduotuvė, kurioje apsiperkam su visa šeima, būdami Anykščiuose, nes tai ir tvaru, ir pigu. Parduotuvė, kurioje lankosi „socdemų“ rinkėjas, nes jis teoriškai yra mažiau pasiturintis“, – akcentavo T. Tomilinas.
Jis priminė, kad dalis socialdemokratų remia ir patariamojo referendumo dėl šeimos sampratos iniciatyvą – Seimo nario manymu, visas valdančiosios partijos veiksmų paveikslas gali vesti prie visuomenės nesantaikos, kultūrinių karų.
„(...) žmonės puls vieni kitus dėl menkiausių skirtumų ir visas „socdemams“ nesvetimas solidarumas, empatija, tas visuomenę jungiantis audinys toliau irs pamažu... Quo vadis, Lietuvos socialdemokratų partija“, – įrašą apibendrino jis, keldamas klausimus dėl LSDP krypties.
