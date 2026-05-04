Dėl įrašo apie Medininkų tragediją nuteista E. Švenčionienė prašo teisme apklausti V. Landsbergį

„Kalba nebuvo pridėta prie nuosprendžio, prašau peržiūrėti ir nuosekliai išnagrinėti Vytauto Landsbergio kalbą“, – per posėdį Vilniaus apygardos teisme pirmadienį teisėjo kolegijos prašė E. Švenčionienė. Jos advokatė Svetlana Naidenko prašo V. Landsbergio kalbą perklausyti ir apeliacinės instancijos teisme, ši kalbu buvo perklausyta ir pirmosios instancijos teisme.
Teismas šioje baudžiamojoje byloje pradėjo nagrinėti du apeliacinius skundus: vieną skundų padavė Vilniaus apylinkės prokuratūra, ji reikalauja griežtesnės bausmės, kitą skundą pateikė nuosprendžiu nepatenkinta E. Švenčionienė. Jos advokatė prašo panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį ir bylą nutraukti.
Anksčiau E. Švenčionienė sakė, kad suabejoti teisėsaugos atliktu tyrimu ją paskatino prieš keletą metų Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininko V. Landsbergio pasakyta kalba per tragedijos minėjimą.
„Mano komentare nebuvo jokio šiurkštaus menkinimo“, – sakė E. Švenčionienė ir paprašė teismo pakviesti V. Landsbergį į teismą, kad jis būtų apklaustas.
2023 m. liepą, minint 32-ąsias Lietuvos pareigūnų žudynių metines, pirmasis atkurtos Lietuvos vadovas V. Landsbergis pareiškė, kad Medininkų žudynių byla buvo tiriama atsainiai.
„Medininkų byla, kaip paprastai sakoma, iš tikrųjų yra Lietuvos byla. Nebe apie nusikaltimą, o apie nusikaltimo netyrimą ir netyrimo netyrimą“, – Medininkų memoriale susirinkusiems tada sakė V. Landsbergis.
Profesorius apgailestavo, kad teisėsaugos institucijos, jo manymu, neskyrė tinkamo dėmesio Medininkų bylai. V. Landsbergio teigimu, nebuvo apklausti gerokai po tragedijos atsiradę ir prisipažinę liudininkai.
Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu E. Švenčionienei už įrašą apie Medininkų tragediją šiemet vasarį buvo skirta piniginė bauda – 3 750 eurų.
Prokuratūra apeliaciniu skundu prašoma pakeisti teismo nuosprendį ir nuteistajai skirti griežtesnę bausmę, tai yra laisvės apribojimą 1 metams 6 mėnesiams, skiriant intensyvią priežiūrą elektroninio stebėjimo priemonėmis. Laisvės apribojimo laikotarpiu prašoma įpareigoti E. Švenčionienę pradėti dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje bei uždrausti lankytis Medininkų žudynių memoriale.
Taip pat teismo prašoma įpareigoti nuteistąją iš socialinio tinklo „Facebook“ jos paskyros pašalinti Medininkų žudynes šiurkščiai menkinantį įrašą bei skirti E. Švenčionienei baudžiamojo poveikio priemonę – 1 tūkst. eurų įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.
Tokią pat bausmę prokuroras siūlė pirmosios instancijos teisme.
Prokuratūros vertinimu, teismui E. Švenčionienę pripažinus kalta padarius nesunkų tyčinį nusikaltimą, buvo paskirta per švelni bausmė.
Kaip nurodo prokuratūra, iki E. Švenčionienė iš savo paskyros socialiniame tinkle „Facebook“ nėra pašalinusi galimai esančio Medininkų žudynes šiurkščiai menkinančio įrašo. Kas leidžia pagrįstai manyti, jog nuteistoji taip elgiasi sąmoningai ir neatsitiktinai, tebeturėdama tikslą šiurkščiai menkinti įsiteisėjusiais teismų sprendimais ir teisės aktais pripažintą 1991 metų SSRS agresijos prieš Lietuvą faktą, jos metu SSRS įvykdytą labai sunkų nusikaltimą prieš Lietuvos gyventojus.
„Prokuroro vertinimu, už šios veikos padarymą E. Švenčionienė skirta 3 750 eurų dydžio bauda akivaizdžiai neatitinka nuteistosios padarytos veikos pavojingumo, neužtikrina bausmės paskirties bei tikslų ir prieštarauja teisingumo ir proporcingumo principams“, – teigiama prokuratūros pranešime spaudai.
Prokuroras Šarūnas Šimonis prašo byloje atlikti įrodymų tyrimą, apklausti nuteistąją.
Nuteista dėl įrašo apie Medininkų tragediją
ELTA primena, kad praėjusią savaitę Vilniaus miesto apylinkės teismas E. Švenčionienę pripažino kalta dėl SSRS įvykdyto nusikaltimo prieš Lietuvos gyventojus niekinimo ir skyrė jai 3 750 eurų baudą.
Šioje baudžiamojoje byloje E. Švenčionienė kaltinta dėl viešo pritarimo tarptautiniams nusikaltimams, SSRS įvykdyto labai sunkaus nusikaltimo prieš Lietuvos gyventojus menkinimo. Kaltinimai moteriai pateikti po to, kai ji, minint 33-ąsias Medininkų žudynių metines, 2024 m. liepos 31 d. socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė įrašą apie minėtus įvykius.
„Medininkų tragedija, tamsioji Lietuvos spec. tarnybų veiklos pasekmė. Daug faktų bylojo apie tai, kad žudikai buvo iš savų tarpo. Tiesa paslėpta, liudininkai nutyla“, – socialiniame tinkle tada rašė E. Švenčionienė.
Prokuratūros vertinimu, šiuo įrašu kaltinamoji įžeidė asmenų, žuvusių ir sužeistų kovoje dėl atkurtos Lietuvos nepriklausomybės išsaugojimo, atminimą bei jų artimuosius.
1991 m. liepos 31-osios paryčiais SSRS vidaus reikalų ministerijos Vidaus kariuomenės Rygos Ypatingos paskirties milicijos būrio (OMON) milicininkai Medininkų pasienio poste nužudė septynis savo pareigas vykdžiusius Lietuvos muitinės, policijos ir pasienio pareigūnus, o vieną muitinės pareigūną sunkiai sužeidė