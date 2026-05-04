Į Lrytas eterį grįžta tinklalaidė apie žurnalistiką – „Žmonės, kurie šviečia“

„Ypatingą dėmesį skirsime žiniasklaidos vaidmeniui – kalbėsime apie tai, kaip atpažinti patikimus šaltinius ir tikrus žurnalistus, kurie laikosi profesionalumo, etikos ir atsakomybės principų. Tai žmonės, padedantys mums nepasiklysti informacijos gausoje, atsirinkti tai, kas svarbiausia, ir suprasti sudėtingus procesus. Ši laida – tai priminimas, kad stipri, atsakinga žiniasklaida yra viena iš kertinių demokratinės visuomenės atramų.
Naujajame sezone žiūrovai išgirs dar daugiau atvirų pokalbių su skirtingų sričių profesionalais – nuo kovos su dezinformacija iki kokybiškos žiniasklaidos užkulisių“, – sako tinklalaidės vedėja Lrytas verslo vystymo vadovė Greta Ališauskaitė-Bagušauskienė.
Tinklalaidė „Žmonės, kurie šviečia“ žiūrovus pasieks kartą per mėnesį. Joje bus kalbinami įvairūs pašnekovai: žurnalistai, valstybinių ir nevyriausybinių institucijų atstovai, visuomenininkai, komunikacijos specialistai, kitų redakcijų žurnalistai. Tinklalaidėse bus aptariamos temos, kurios šiandien tampa vis aktualesnės: atsparumas propagandai, dezinformacijos mechanizmai, kokybiškos žiniasklaidos reikšmė, žurnalistų motyvacija, taip pat analizuojami konkretūs su žurnalistika susiję įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje. Pirmoje naujojo sezono laidoje vedėja kalbino doc. Rūtą Kupetytę, Vilniaus universiteto žurnalistikos dėstytoją ir LRT radijo laidų vedėją bei Martyną Pikelytę, naujienų agentūros ELTA aktualijų žurnalistę, apie tai, kaip keičiasi žurnalistika ir kodėl jaunoji karta ją supranta vis kitaip.
Diskusijoje atvirai aptariama, su kokiais lūkesčiais jauni žmonės ateina į šią profesiją, kodėl dalis jų nusivilia ir kuo iš tikrųjų skiriasi žurnalistika nuo nuomonės reiškimo ar turinio kūrimo socialiniuose tinkluose. Taip pat keliami klausimai apie naujienų vartojimo pokyčius, jaunimo santykį su informacija ir vis dažniau pasitaikantį naujienų vengimą.
