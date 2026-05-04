Lietuvos dienaAktualijos

Į Lrytas eterį grįžta tinklalaidė apie žurnalistiką – „Žmonės, kurie šviečia“

2026 m. gegužės 4 d. 11:12
Lrytas.lt
Žiniasklaida paskutiniu metu patiria kompleksinius iššūkius – rengiami protestai už laisvą žodį, dirbtinis intelektas keičia turinio kūrimą ir platinimą, vis daugiau žmonių naujienas vartoja socialiniuose tinkluose ar per agregatorius. Lietuva pasauliniame žiniasklaidos laisvės reitinge nukrito į 15 vietą ir tai yra signalas ateičiai ir žiniasklaidos laisvei. Kokia ateitis laukia pasaulio ir Lietuvos žiniasklaidos? Į Lrytas eterį grįžta praėjusiais metais startavusi tinklalaidė apie žurnalistiką – „Žmonės, kurie šviečia“, kurioje laidos vedėja Greta Ališauskaitė-Bagušauskienė kalbėsis apie šiandieninius iššūkius žiniasklaidoje.
Daugiau nuotraukų (2)
„Ypatingą dėmesį skirsime žiniasklaidos vaidmeniui – kalbėsime apie tai, kaip atpažinti patikimus šaltinius ir tikrus žurnalistus, kurie laikosi profesionalumo, etikos ir atsakomybės principų. Tai žmonės, padedantys mums nepasiklysti informacijos gausoje, atsirinkti tai, kas svarbiausia, ir suprasti sudėtingus procesus. Ši laida – tai priminimas, kad stipri, atsakinga žiniasklaida yra viena iš kertinių demokratinės visuomenės atramų.
Naujajame sezone žiūrovai išgirs dar daugiau atvirų pokalbių su skirtingų sričių profesionalais – nuo kovos su dezinformacija iki kokybiškos žiniasklaidos užkulisių“, – sako tinklalaidės vedėja Lrytas verslo vystymo vadovė Greta Ališauskaitė-Bagušauskienė.
Susiję straipsniai
Lrytas verslo vystymo vadovė Greta Ališauskaitė-Bagušauskienė: „Darbas žiniasklaidoje – amžina mokykla“

Lrytas verslo vystymo vadovė Greta Ališauskaitė-Bagušauskienė: „Darbas žiniasklaidoje – amžina mokykla“

Lrytas redaktoriaus pavaduotojas Martynas Suslavičius: „Viską žinantis ir viską jau matęs žurnalistas – miręs“

Lrytas redaktoriaus pavaduotojas Martynas Suslavičius: „Viską žinantis ir viską jau matęs žurnalistas – miręs“

Portale Lrytas startuoja kampanija apie žurnalistiką – „Žmonės, kurie šviečia“

Portale Lrytas startuoja kampanija apie žurnalistiką – „Žmonės, kurie šviečia“

Tinklalaidė „Žmonės, kurie šviečia“ žiūrovus pasieks kartą per mėnesį. Joje bus kalbinami įvairūs pašnekovai: žurnalistai, valstybinių ir nevyriausybinių institucijų atstovai, visuomenininkai, komunikacijos specialistai, kitų redakcijų žurnalistai. Tinklalaidėse bus aptariamos temos, kurios šiandien tampa vis aktualesnės: atsparumas propagandai, dezinformacijos mechanizmai, kokybiškos žiniasklaidos reikšmė, žurnalistų motyvacija, taip pat analizuojami konkretūs su žurnalistika susiję įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje. Pirmoje naujojo sezono laidoje vedėja kalbino doc. Rūtą Kupetytę, Vilniaus universiteto žurnalistikos dėstytoją ir LRT radijo laidų vedėją bei Martyną Pikelytę, naujienų agentūros ELTA aktualijų žurnalistę, apie tai, kaip keičiasi žurnalistika ir kodėl jaunoji karta ją supranta vis kitaip.
Diskusijoje atvirai aptariama, su kokiais lūkesčiais jauni žmonės ateina į šią profesiją, kodėl dalis jų nusivilia ir kuo iš tikrųjų skiriasi žurnalistika nuo nuomonės reiškimo ar turinio kūrimo socialiniuose tinkluose. Taip pat keliami klausimai apie naujienų vartojimo pokyčius, jaunimo santykį su informacija ir vis dažniau pasitaikantį naujienų vengimą.
Praėjusio sezono laidas galite žiūrėti čia.
MRF projektaiTinklalaidė Žmonės kurie šviečiaŽmonės kurie šviečia
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.